WRC, Rali da Estónia, PE12: Thierry Neuvilla ‘fura’, Kalle Rovanpera destaca-se… | AutoSport

Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota GR Yaris Rally1) venceram mais um troço enquanto Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1) sofreram um furo lento que os fez perder 10.9s e com isso a margem entre ambos subiu para mais do dobro, cifrando-se agora em 20.3s Se em condições normais já era muito difícil ao belga recuperar tempo, nesta prova a Rovanpera, imagine-se agora com a margem que os separa. Seja como for, há ainda muito rali pela frente, tudo ainda pode acontecer.

Com Neuville em apuros, Rovanperä completou uma série de vitórias em troços e lidera agora com uns impressionantes 20,3 segundos de vantagem: “Para ser sincero, estive a puxar como o diabo durante toda a especial. É agradável estar no carro. Os saltos são duros, mas é um bom trabalho para os fãs e tentei esforçar-me ao máximo”, disse. Já Thierry Neuville sofreu um furo na frente direita, perdendo 10.9 segundos para a frente e até o seus companheiros de equipa Esapekka Lappi/Janne Ferm (Hyundai i20 N Rally1) já só estão a 6,7 segundos.

Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota GR Yaris Rally1), perderam mais 0.7s para Lappi, estão agora separados por 1.9s, a mesma exata margem com que terminaram o primeiro dia de prova.

De resto, tudo na mesma, Teemu Suninen Mikko Markkula (Hyundai i20 N Rally1), têm Pierre-Louis Loubet/Nicolas Gilsoul (Ford Puma Rally1) a 17.8s, Takamoto Katsuta/Aaron Johnston (Toyota GR Yaris Rally1) estão 19.3s mais atrás, e Ott Tänak/Martin Järveoja (Ford Puma Rally1) seria segundos da geral sem a penalização de cinco minutos, pois distam 5m11.7s da frente.

Andreas Mikkelsen/Torstein Erikson (Skoda Fabia RS Rally2) lidera o WRC2,

Sami Pajari/Enni Mälkönen Škoda (Fabia RS Rally2) recuperou um pouco, mas nada de sintomático, apenas 0.3s.

