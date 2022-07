WRC, Rali da Estónia, PE12: Kalle Rovanperä destaca-se | AutoSport

De repente, em dois troços Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota GR Yaris Rally1) passaram a diferença de 11.1s para 15.7s, face a Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota GR Yaris Rally1) ao mesmo tempo que Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai i20 N Rally1) continua a perder tempo para os homens da Toyota. Com a chuva a surgir em alguns locais, o piloto da Hyundai não consegue acompanhar os Toyota, e mesmo Evans tem mais dificuldades que Rovanpera, quando o piso surge mais escorregadio. Não está a suceder em todo o lado, mas quando surge, Rovanpera sai-se melhor.

Azar para Esapekka Lappi/Janne Ferm (Toyota GR Yaris Rally1) que perderam quase três minutos com a mudança de um roda devido a um furo. Desta forma, caíram para a sétima posição e agora dificilmente recuperam.

Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1) aproveitaram para passar para o quarto posto, mas estão agora em terra de ninguém sem adversários por perto à frente e atrás.

Takamoto Katsuta/Aaron Johnston (Toyota GR Yaris Rally1) já estão na frente de Adrien Fourmaux/Alexandre Coria (Ford Puma Rally1), numa luta interessante, mas abaixo do que o jovem japonês já vinha travando. Esta é uma prova em que precisa de mais tempo para andar mais perto da frente como já faz noutros ralis, por exemplo, Portugal.

Gus Greensmith/Jonas Andersson (Ford Puma Rally1) são oitavo na frente de Pierre Loubet/Vincent Landais (Ford Puma Rally1) e Oliver Solberg/Elliott Edmondson (Hyundai i20 N Rally1).

Craig Breen/Paul Nagle (Ford Puma Rally1) limitam-se a rodar, pois perderam todas as hipóteses de um bom resultado com a saída de estrada de ontem. Aproveitam, e testam para a Finlândia…

