WRC, Rali da Estónia, PE11: Kalle Rovanpera triplica vantagem | AutoSport

Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota Yaris WRC) começaram o dia com 8.5s de avanço para Craig Breen/Paul Nagle (Hyundai I20 Coupé WRC), e passados dois troços essa margem subiu para 25.6s o que diz bem das intenções do jovem piloto da Toyota, que deixou claro poder estar em linha para obter a sua primeira vitória no WRC.

De regresso ao rali depois do abandono de ontem, Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai I20 Coupé WRC) venceram um dos troços, mas estão longe de mais da frente para poderem almejar um boa classificação já que distam cerca de uma hora dos líderes.

Na luta pelo terceiro lugar, Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai I20 Coupé WRC) mantêm a posição, mas Sébastien Ogier/Julien Ingrassia (Toyota Yaris WRC) recuperaram seis décimos, pelo que a diferença entre ambos é agora de 5.4s. Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota Yaris WRC) descolaram um pouco e estão agora a 18.5s

Depois do furo que sofreram ontem, Mads Ostberg/Torstein Eriksen (Citroën C3 Rally2), que os fez perder a liderança da classe, Andreas Mikkelsen/Ola Floene (Skoda Fabia Rally2) assumiram a liderança, na frente de Nikolay Gryazin/Konstantin Aleksandrov (Volkswagen Polo GTI R5), mas Ostberg já recuperou e é agora segundo a 32.6s de Mikkelsen.

