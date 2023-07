WRC, Rali da Estónia, PE11: Kalle Rovanpera “acelera o passo…” | AutoSport

Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota GR Yaris Rally1) venceram mais um troço, três em três só nesta manhã: “muito bom. A pilotagem neste troço foi um pouco mais limpa. É bom seguir a linha dos outros!”

Pois é, quando tem que abrir a estrada, não pode fazer muito mais, mas quando está em posição semelhante aos adversários, a sua maior velocidade vem ao cimo. É o que está a acontecer, Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1) começaram o dia a 3.0s, já estão a 9.4s.

Esapekka Lappi/Janne Ferm (Hyundai i20 N Rally1) foram segundos nesta especial, e estão a travar uma bela luta com Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota GR Yaris Rally1), que recuperou nos dois primeiros troços, chegou estar a 0.7s mas neste troço Lappi passou a margem para 1.2s, mesmo assim Evans recuperou 0.5s em três troços. Bela luta…

De resto, nada de novo, Teemu Suninen Mikko Markula (Hyundai i20 N Rally1), são quintos na frente de Pierre-Louis Loubet/Nicolas Gilsoul (Ford Puma Rally1) e Takamoto Katsuta/Aaron Johnston (Toyota GR Yaris Rally1), com o francês a recuperar 1.7s neste troço a Suninen.

Pierre-Louis Loubet sofreu uma penalização de cinco segundos por ter violado as regras do uso do sistema híbrido. Continua em sexto da geral, mas tem agora apenas 9,8 segundos de vantagem sobre Takamoto Katsuta.

Ott Tänak/Martin Järveoja (Ford Puma Rally1) já são oitavos da geral, estão na frente de todos os RC2, o que falta, Andreas Mikkelsen/Torstein Erikson (Skoda Fabia RS Rally2) foram agora passados nesta especial. Os noruegueses mantêm sensivelmente a mesma margem para Sami Pajari/Enni Mälkönen Škoda (Fabia RS Rally2) e Emil Lindholm/Reeta Hämäläinen (Škoda Fabia RS Rally2)

Tempos Online – CLIQUE AQUI