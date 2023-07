WRC, Rali da Estónia, PE10: Kalle Rovanpera aumenta um pouco a liderança | AutoSport

Depois de começar o dia com 3.0s de avanço, Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota GR Yaris Rally1) já dilataram a margem, colocando-a nos 6.6s face a Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1) com os terceiros e quartos classificados, Esapekka Lappi/Janne Ferm (Hyundai i20 N Rally1) e Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota GR Yaris Rally1), a perderem terreno face ao duo da frente, que cada vez mais se destaca, com sinal mais positivo para Rovanpera que venceu os primeiros dois troços da manhã.

De resto mais nenhuma alteração. Teemu Suninen Mikko Markula (Hyundai i20 N Rally1), são quintos rodam 19.3s na frente de Pierre-Louis Loubet/Nicolas Gilsoul (Ford Puma Rally1) com Takamoto Katsuta/Aaron Johnston (Toyota GR Yaris Rally1) 14.8s mais atrás, com as margens a aumentar mais um pouco.

Ott Tänak/Martin Järveoja (Ford Puma Rally1) tem vindo a recuperar, mas está agora a 5m01.2s da frente, o que significaria, sem a penalização que já não estaria na frente do rali, mas seria segundo classificado entre Rovanpera e Neuville.

Andreas Mikkelsen/Torstein Erikson (Skoda Fabia RS Rally2 ) lidera o WRC2, 19.7s na frente de Sami Pajari/Enni Mälkönen Škoda (Fabia RS Rally2) com

Emil Lindholm/Reeta Hämäläinen (Škoda Fabia RS Rally2) já a mais de um minuto. Gus Greensmith/Jonas Andersson (Škoda Fabia RS Rally2) está em segundo dos RC2 mas não conta para a classificação do WRC2.

Rovanpera diz que começou mal o dia, embora os tempos não ‘digam’ isso: “Foi a pior especial do fim de semana para mim até agora. Agora que há uma linha, preciso de me habituar um pouco à aderência. Posso conduzir muito mais depressa, por isso vamos ver o que conseguimos fazer.”

No segundo troço, o finlandês ficou com uma vantagem de 6,6 segundos, após dois triunfos nas especiais desta manhã: “apenas tentei melhorar um pouco a condução para ser mais limpo e preciso. Este troço foi um pouco melhor, diria eu.”

Já Neuville “As minhas notas eram demasiado lentas em algumas secções e senti que podia ter sido mais rápido. Estou tão motivado quanto possível, o carro estava bom, mas a condução não esteve a 100 por cento e as notas foram um pouco lentas.”.

No segundo “tentei, mas sinto sempre que estou a hesitar um pouco aqui e ali. Por vezes perco a aderência e não sei porquê, e depois começo a hesitar. Podia correr mais riscos, mas não sei se o devo fazer.”

