WRC, Rali da Estónia, PE10: Elfyn Evans entra a vencer, luta reativada | AutoSport

No recomeço da luta entre o duo da Toyota, Elfyn Evans ganha 0.6s a Kalle Rovanperä no troço de abertura de sábado, com Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota GR Yaris Rally1) a liderar por 11.1s. O finlandês confessou no final que “tive um troço muito mau, estava a perder segundos em todo o lado e não estou nada contente”.

Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota GR Yaris Rally1) venceu o troço, mas curiosamente também não estava contente: “tive um péssimo começo, a aderência foi inconsistente, mas está tudo bem”.

Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai i20 N Rally1) foram terceiros a 1.4s, e estão agora a 45.1s e provavelmente com um problema em mãos: há uma poça de óleo de transmissão deixada no chão enquanto a dupla se afastou do controlo: “A sensação foi boa, chegámos um pouco atrasados à assistência, por isso tenho de trabalhar nos travões, mas o carro está bem”, disse.

Esapekka Lappi/Janne Ferm (Toyota GR Yaris Rally1) cederam tempo a Neuville. Continuam à frente do belga – mas apenas por 4.5s.

Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1) começou bem o dia: “Senti-me um pouco mais confiante, mas agora falta-me um pouco de aderência. Temos de encontrar um bom compromisso e continuar”.

Adrien Fourmaux/Alexandre Coria (Ford Puma Rally1) cederam um pouco de tempo na sua luta com Takamoto Katsuta/Aaron Johnston (Toyota GR Yaris Rally1), com o japonês agora apenas a 1.6s do francês.

Gus Greensmith/Jonas Andersson (Ford Puma Rally1) cometeram um erro e perderam mais algum tempo na luta pelo sexto lugar: “no início, houve um cruzamento, cheguei lá depressa demais”.

Pierre Loubet/Vincent Landais (Ford Puma Rally1) são nonos, agora em terra de ninguém depois do acidente no último troço de sexta feira: “Preciso de recuperar a confiança depois de ontem, fui um pouco cuidadoso”.

Oliver Solberg/Elliott Edmondson (Hyundai i20 N Rally1) está hoje muito atrasado devido aos inúmeros problemas de ontem: “Os meus braços estão bem esta manhã! Depois de Ypres no ano passado com 85 km no Tarmac e sem direção assistida, nada bate isso. O carro está a ficar cada vez melhor, mas ainda temos muito trabalho a fazer”.

Craig Breen/Paul Nagle (Ford Puma Rally1) é hoje o primeiro na estrada, depois do abandono de ontem.

Tempos Online – CLIQUE AQUI