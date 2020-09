WRC, Rali da Estónia, PE1: Lappi e Ogier empatados

Esapekka Lappi e Janne Ferm (Ford Fiesta WRC) foram os mais rápidos na super especial de abertura do Rali da Estónia, Tartu, com uma extensão de 1,28 km, empatando com Sébastien Ogier e Julien Ingrassia (Toyota Yaris WRC). Terceiro lugar para Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai i20 Coupe WRC), que ficaram a 0.1s.

Quarto posto para Craig Breen/Paul Nagle (Hyundai i20 Coupe WRC), seguindo-se Elfyn Evans (Toyota Yaris WRC), Takamoto Katsuta (Toyota Yaris WRC), Kalle Rovanperä/J. Halttunen (Toyota Yaris WRC), Teemu Suninen/J. Lehtinen (Ford Fiesta WRC); Thierry Neuville Thierry(N. Gilsoul (Hyundai i20 Coupe WRC), Gus Greensmith/E. Edmondson (Ford Fiesta WRC) e finalmente, Pierre-Louis Loubet/V. Landais (Hyundai i20 Coupe WRC) que se estrearam aos comandos de um World Rally Car.

Já houve toques, mas nada de muito significativo.