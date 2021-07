WRC, Rali da Estónia: ou a Hyundai reage, ou… a Toyota diz adeus | AutoSport

Tudo o que não seja um triunfo do herói local, Ott Tänak no Rali da Estónia, será uma surpresa. O Rali da Estónia marca o regresso do WRC, num campeonato que está a ser amplamente dominado pelos pilotos da Toyota, mas com números perfeitamente enganadores no campeonato, pois as diferenças não espelham o andamento dos carros e das duplas, mas sim são o produto de alguns erros e especialmente problemas mecânicos do lado da Hyundai.

Nesse contexto, até porque a rapidez e mérito não lhes falta, os Toyota venceram cinco de seis provas. Quatro para Ogier, uma para Evans, a outra, o Rali do Ártico, foi ganha por Ott Tanak, que no entanto está 64 pontos atrás de Sébastien Ogier.

No ano passado o estónio venceu facilmente, no Ártico, também, mas desistiu com problemas de suspensão em Portugal e Itália, com a chaufagem a tramá-lo no Safari, se bem que já não lutava pela vitória. Neste contexto, Tanak está oito pontos atrás de Thierry Neuville, que desistiu quando liderava o Rali Safari, também com problemas de suspensão no i20 WRC.

Craig Breen regressa com a Hyundai, depois de ter secundado Tänak o ano passado, terminando… em segundo no Rali da Estónia. Quem também se terá de seguir com atenção nesta prova é Kalle Rovanperä, que liderou o rali o ano passado, lutando depois com Tänak até este se distanciar.

Curiosamente, Kalle Rovanperä vive na Estónia e ninguém se iria admirar muito se voltar a dar luta a Tanak. Ogier e Elfyn Evans vão ver onde param as modas, e se voltarem a fazer o que já fizeram cinco vezes este ano, um triunfo da Toyota, então ficam definitivamente dissipadas as dúvidas para onde se inclinem os campeonatos: ou seja, ou a Hyundai reage, ou… a Toyota diz adeus a todos.

Teemu Suninen regressa ao line up da M-Sport Ford ao lado de Gus Greensmith. O finlandês também reside na Estónia e substitui Adrien Fourmaux na equipa inglesa, que no Safari fez o seu melhor resultado do ano: quarto e quinto lugares.

Takamoto Katsuta guia o quarto Yaris, e depois do seu melhor resultado de sempre no WRC, deve terminar um pouco mais atrás, quinto, já seria um bom resultado na Estónia. Pierre-Louis Loubet regressa ao seu Hyundai i20 WRC.

O Rali começa amanhã, 5ª Feira, em Tartu. Depois são 314.16 km cronometrados até domingo.

DIA 1, Quinta-Feira, 15 de julho

Shakedown (Abissaare) 6.23 km 07:01

PE1 Visit Estonia Tartu 1 1.64 km 18:38

DIA 2, Sexta-Feira, 16 de julho

PE2 Arula 1 12.68 km 07:40

PE3 Otepää 1 17.05 km 08:28

PE4 Kanepi 1 16.54 km 09:16

PE5 Kambja 1 17.85 km 10:08

Flexi Service B – Raadi – 30 min

PE6 Arula 2 12.68 km 13:34

PE7 Otepää 2 17.05 km 14:22

PE8 Kanepi 2 16.54 km 15:10

PE9 Kambja 2 17.85 km 16:08

Flexi Service C – Raadi – 50 min

DIA 3, Sábado, 17 de julho

PE10 Peipsiääre 1 23.53 km 06:06

PE11 Mustvee 1 12.28 km 07:08

PE12 Raanitsa 1 22.76 km 08:36

PE13 Vastsemõisa 1 6.70 km 09:39

Flexi Service E – Raadi – 30 min

PE14 Peipsiääre 2 23.53 km 13:06

PE15 Mustvee 2 12.28 km 14:08

PE16 Raanitsa 2 22.76 km 15:34

PE17 Vastsemõisa 2 6.70 km 16:37

PE18 TV3 Tartu 2 1.64 km 18:08

DIA 4, Domingo, 18 de julho

PE19 Neeruti 1 7.82 km 05:21

PE20 Elva 1 11.72 km 06:09

PE21 Tartu vald 1 6.51 km 07:08

PE22 Neeruti 2 7.82 km 09:41

PE23 Elva 2 11.72 km 10:29

PE24 Tartu vald 2 Power Stage] 6.51 km 12:18