WRC, Rali da Estónia: Ott Tänak vence PE1… mas é quase último da geral… | AutoSport

Ott Tänak/Martin Järveoja (Ford Puma Rally1) ganharam a primeira especial do Rali da Estónia… mas são os últimos da geral em virtude da penalização por troca do motor que se partiu no shakedown. É duro – cinco minutos de penalização mesmo antes do rali começar – mas são as regras que todos aceitaram.

De resto, Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota GR Yaris Rally1), e Esapekka Lappi/Janne Ferm (Hyundai i20 N Rally1) empataram ao décimo de segundo, e por isso lideram ex-aequo o Rali da Estónia.

Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota GR Yaris Rally1) são terceiros a 0.1s.

Seguem-se Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1), Takamoto Katsuta/Aaron Johnston (Toyota GR Yaris Rally1), Timo Suninen/Mikko Markkula (Ford Puma Rally1) e Pierre-Louis Loubet/Nicolas Gilsoul (Ford Puma Rally1).

Tempos Online – CLIQUE AQUI