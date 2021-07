WRC, Rali da Estónia: Ott Tanak mais favorito que Kalle Rovanpera? Ou nem por isso… | AutoSport

A diferença entre partir para a estrada em quarto (Ott tanak) e sexto (Kalle Rovanpera), no Rali da Estónia pode fazer a diferença entre quem vence a prova. Estranhamente, tem estado muito calor na Estónia, há muito tempo, o que significa que as rápidas estradas de terra estão muito duras e com muita terra em cima para limpar.

Por isso, e por esta ordem, Sébastien Ogier, Elfyn Evans e Thierry Neuville são quem mais dificuldade irá ter, quando chegar a vez de Ott Tanak as coisas já vão estar bem melhor e ainda mais quando Kalle Rovanpera passar, isto para não falar em Craig Breen, que o ano passado fez uma bela exibição na Estónia. Por isso, se quiser apostar, talvez dividir as ‘fichas’ entre Ott Tanak e Kalle Rovanpera, não seja mal pensado no que ao triunfo no Rali da Estónio diz respeito.