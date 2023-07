WRC, Rali da Estónia: Ott Tanak começa mal, com uma penalização de cinco minutos | AutoSport

O shakedown do rali da Estónia trouxe más notícias para os fãs locais. Ott Tanak já tem a sua prova comprometida com uma penalização de cinco minutos, por troca de motor.

O líder do campeonato, Kalle Rovanperä, foi o mais rápido no shakedown do Rali da Estónia, com o tempo de 1:58.8, seguido de Theirry Neuville e (2:00.0) e Esapekka Lappi (2:00.5), com Takamoto Katsuta e Elfyn Evans a completar o top 5. Mas o destaque desta manhã vai para Ott Tanak.

O homem da casa até foi o mais rápido na sua primeira passagem no troço do shakedown, mas assim que chegou ao controlo, reportou um problema no seu motor. O carro foi levado para a assistência e, apesar de não se conhecer exatamente qual o problema, a M-Sport foi obrigada a trocar o motor do Ford Puma Rally1 Hybrid, o que motivou a penalização de cinco minutos para o piloto estónio.

“Não sabemos exatamente, mas o que sabemos é que se trata de um problema de motor bastante significativo, pelo que não temos outra opção senão mudar o motor”, confirmou Richard Millener, diretor da equipa M-Sport, citado pelo Dirtfish. “Significa que vamos ter uma penalização antes de começarmos o rali, por isso é um início realmente frustrante e, possivelmente, o pior começo que poderíamos ter, mas tudo bem, é a situação em que nos encontramos. Os regulamentos impõem uma penalização de cinco minutos, o que nos vai colocar em grande desvantagem desde o início”, acrescentou Millener, “mas temos de nos concentrar, não há nada que possamos mudar em relação ao que aconteceu. Temos de nos concentrar em tentar encontrar uma forma de recuperar o máximo possível. Será obviamente muito difícil, mas não podemos mudar a situação. Este é, possivelmente, o pior rali em que isto poderia ter acontecido, com todo o apoio dos seus adeptos, por isso só podemos pedir-lhes desculpa. Eles vão continuar a apoiar o Ott e esperamos fazer o melhor rali possível num conjunto de circunstâncias muito difíceis.”

