WRC, Rali da Estónia, Ott Tänak: “Chegar ao nível deles [Toyota] está fora de alcance para já…” | AutoSport

Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai i20 N Rally1) alcançaram o terceiro pódio do ano, isto depois de terem vencido na Sardenha, num ano que continua com muitos altos e baixos.

Ott, é um pódio no teu evento em casa. Ainda estás frustrado ou satisfeito com o que tens?

“Com o carro que tínhamos, fizemos o melhor que pudemos. Mesmo assim, o Kalle (Rovanpera) e o Elfyn (Evans) estavam muito longe, mas no final conseguimos escapar com alguns pontos e os três carros conseguiram alguma quilometragem.”

O desenvolvimento do teu Hyundai i20 N Rally1 ainda está a decorrer durante os eventos? Até que ponto estás confiante de que as coisas poderão ser diferentes para a Finlândia ou será demasiado curto o tempo até lá?

“Vamos ver. Tenho a certeza que podemos reagir [com] alguma coisa, mas será mais como detalhes profundos e coisas técnicas. Todos estes tempos têm sido um desafio para nós desde que perdemos o diretor da equipa no ano passado. Têm sido tempos muito difíceis, e com a crise no mundo e os regulamentos a chegarem tarde. Precisamos definitivamente de um líder forte.

O trabalho está em curso e vai acontecer, e vamos continuar a trabalhar para levar a Hyundai até onde ela pertence para dar luta aos Toyota. Mas com certeza que na equipa estão a trabalhar muito forte neste momento, eles estão a desenvolver-se e a mover-se rapidamente. Há um grande trabalho a fazer.”

Sentes-te confiante de que é possível dar a volta a isso? Algumas pessoas questionam se tu ou a Hyundai vão continuar. Tem a certeza de que a Hyundai vai continuar no WRC?

“A Hyundai vai definitivamente continuar, há um grande apoio da Coreia. Com certeza que todos queriam muito, mas digamos apenas que são precisas algumas mudanças muito simples na estrutura geral. Estamos a trabalhar nisso, este ano parece difícil mas, a médio/longo prazo, é importante para o desporto também que voltemos.”

Quão difícil foi o tempo para ti neste rali?

“Como Kalle disse, não temos visto muito este tipo de mudanças climáticas repentinas. Já estivemos no País de Gales, onde chove sempre. Chuva como a que vimos aqui, com esta quantidade de água que tivemos por vezes… nunca fizemos nenhum rali como este na Estónia antes nos anos mais recentes.”

Quão desafiante foi com as condições no rali?

“Foi um grande desafio, nunca se sabia como estaria o próximo troço. Nunca se soube onde estava a lama, a superfície estava sempre a mudar, o tempo estava sempre a mudar, zonas diferentes a receber quantidades de água diferentes. Foi um trabalho muito difícil para os pilotos.”

Ott, olhando para a Finlândia, pensarias que as tuas hipóteses de lutar são melhores em condições consistentes?

“Sim, de certa forma, é verdade, mas é como se fosse na sexta-feira, quando eu estava a correr a final dos 100 metros, estes tipos (Toyota) estavam só a aquecer, por isso é esse tipo de nível em que estamos”.

Está nos limites do que o pacote [Hyundai] te pode oferecer?

“Temos andado a perder bastante, vamos trabalhar nisso. Espero que nos aproximemos um pouco mais. Chegar ao nível deles [Toyota] está um pouco fora de alcance para já…”.