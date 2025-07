WRC, Rali da Estónia: Oliver Solberg surpreende e mantém liderança após PEC5

Terminada a primeira manhã do Rali da Estónia, Oliver Solberg (Toyota GR Yaris Rally1) é o líder inesperado, com 8,5 segundos de vantagem sobre Ott Tänak (Hyundai i20 N Rally1). Kalle Rovanperä (Toyota) está em terceiro, a apenas 2,2 segundos de Tänak, numa luta que promete ser renhida. Thierry Neuville (Hyundai) segue em quarto, a 12 segundos da frente.

A prestação de Solberg tem sido impressionante. Ainda que poucos acreditem que consiga manter este ritmo até ao fim, o piloto está a aproveitar o momento. “O Ott é sempre agressivo, mas estou a divertir-me imenso. Os tempos têm sido surpreendentes. Espero que sintam a minha emoção e paixão”, afirmou. Se conseguir manter a calma e evitar erros, poderá alcançar um resultado de grande destaque.

Tänak, Rovanperä e Neuville: favoritos em ação

Apesar da liderança de Solberg, a luta pelo rali deverá centrar-se em Tänak e Rovanperä, com Neuville ainda bem posicionado para entrar na disputa. O ritmo entre os três é muito próximo e qualquer deslize pode ser decisivo.

Takamoto Katsuta (Toyota) está em quinto, a 9,4 segundos de Neuville. Já Elfyn Evans (Toyota) é sexto. Tem feito uma prova discreta, mas espera subir na classificação com o seu andamento, sem depender de problemas alheios como aconteceu na Grécia.

Desempenhos mais discretos

Adrien Fourmaux (Hyundai) está abaixo das expectativas e tem demonstrado falta de ritmo. Sami Pajari (Toyota) enfrenta problemas de motor no seu Yaris.

Entre os Ford Puma Rally1, Joshua McErlean lidera internamente, mas com apenas 1,8 segundos de vantagem para Mārtiņš Sesks, que perdeu tempo com um pião. Grégoire Munster segue mais atrás, a 18,2 segundos. McErlean está a adaptar-se a este tipo de troços, Sesks tem lutado com o ritmo e Munster está a dar o melhor possível.

WRC2: Virves destacado

No WRC2, Robert Virves (Skoda Fabia RS Rally2) lidera confortavelmente com 33,3 segundos de vantagem sobre Georg Linnamäe (Toyota GR Yaris Rally2). Em terceiro segue a dupla Egon Kaur–Ermo Veltson (Skoda), a 2,9 segundos, com Lauri Joona (Skoda) logo atrás, a mais 4,2 segundos.