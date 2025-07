WRC, Rali da Estónia: Oliver Solberg no caminho da glória

Oliver Solberg está à beira de um triunfo histórico no Mundial de Ralis, após ter alargado significativamente a sua vantagem durante a etapa de sábado do Rali da Estónia.

O jovem sueco de 23 anos, que faz a sua primeira participação ao volante de um Toyota GR Yaris Rally1 — depois de ter competido em algumas provas com a Hyundai em 2022 —, chega ao último dia de prova com uma vantagem de 21,0 segundos sobre Ott Tänak e 25,1 segundos sobre Thierry Neuville, restando apenas três troços. Uma vitória permitir-lhe-ia integrar um grupo muito exclusivo de pilotos que venceram na estreia com uma nova equipa no escalão máximo dos ralis.

Domínio de Solberg no sábado

Contrariando as expectativas de que o dia seria de recuperação para Tänak, Rovanperä e Neuville, Oliver Solberg consolidou a sua liderança, que detém desde a manhã de sexta-feira.

Com quatro vitórias em oito troços, Solberg conseguiu aumentar a sua margem de 12,4 segundos para 21,1 segundos ao longo dos 125 quilómetros de competição de sábado.

Chegando ao Rali da Estónia sem experiência prévia com o carro, o jovem piloto tirou o melhor partido do Toyota GR Yaris Rally1, desfrutando da prova, enquanto os seus adversários — incluindo colegas de equipa e pilotos da Hyundai — se debatiam na procura das afinações ideais. O contraste era notório: Solberg demonstrava uma adaptação e confiança notáveis, enquanto os seus rivais pareciam frustrados.

O resultado é evidente. Uma declaração de Tänak no final do dia resume bem o sentimento dos pilotos de topo face a um jovem que ascende do WRC2, assume o controlo do carro e está prestes a conquistar o seu primeiro rali da carreira: “estou simplesmente impressionado com a porcaria que somos!” Embora a expressão seja forte, serve como um lembrete para os pilotos mais experientes do WRC: quando o carro não está perfeito, é preciso lidar com as circunstâncias.

Solberg analisou o desempenho do dia anterior e efetuou algumas alterações, mesmo sem possuir ainda um conhecimento profundo do carro — algo natural a este nível. Com o que tinha disponível, tirou o máximo partido, vencendo quatro dos oito troços. É provável que não tenha conquistado mais devido a uma estratégia de gestão de risco adotada durante a tarde nos troços em redor de Otepää e Kanepi, onde abrandou ligeiramente, mas perdeu o mínimo de terreno para o grupo perseguidor.

Oliver Solberg, filho de Petter Solberg, campeão mundial em 2003, expressou a sua satisfação: “Foi um dia absolutamente incrível. Velocidade muito consistente, sem erros, apenas a tentar manter tudo limpo. Não era o plano alargar a diferença, mas, ei, é fantástico. Estou apenas a fazer o meu trabalho e a tentar fazer cada troço o melhor e mais limpo possível, sem erros, e hoje não houve erros. Eles estão a forçar muito por trás, e eu consigo sentir – é tenso.”

A perseguição dos campeões

Na perseguição de Solberg estão nada menos do que três campeões mundiais: Ott Tänak (Hyundai i20 N Rally1), Thierry Neuville (Hyundai i20 N Rally1) e Kalle Rovanperä (Toyota GR Yaris Rally1).

Ott Tänak (Campeão em 2019): O favorito local, ao volante de um Hyundai i20 N Rally1, travou um duelo intenso com o seu colega de equipa Thierry Neuville (Campeão em 2024) pelo segundo lugar. A dupla trocou de posições seis vezes ao longo do dia, com Tänak a terminar apenas 4,0 segundos à frente do belga.

A vantagem de Tänak poderia ter sido maior, mas um erro dispendioso, ao calar o motor após tocar numa barreira da chicane no troço de abertura, fê-lo perder cerca de sete segundos.

Kalle Rovanperä (Campeão em 2022 e 2023): O finlandês, vencedor do Rali da Estónia por três vezes, e campeão do WRC em 2022 e 2023, terminou o dia em quarto. Apesar de forçar ao máximo dentro da sua zona de conforto, Rovanperä admitiu estar a debater-se para igualar o ritmo dos líderes, afirmando: “Essa é a dura verdade – o ritmo é o que é. Tentámos ser rápidos, mas não estamos perto. Estou a forçar o tempo todo, sem erros.”

Rovanperä conseguiu ganhar mais terreno sobre Adrien Fourmaux da Hyundai, que subiu para quinto após ultrapassar Takamoto Katsuta no início de sábado. Fourmaux terminou 8,6 segundos à frente do piloto japonês, que, durante a tarde, reportou uma anomalia com o carro.

Katsuta ocupa agora o sexto lugar, apenas 13,6 segundos à frente do seu colega de equipa e líder do campeonato, Elfyn Evans — o galês que completou um dia estável em sétimo.

Sami Pajari manteve-se na oitava posição no seu Toyota, com uma distância confortável para os M-Sport Ford Puma Rally1 de Mārtinš Sesks e Josh McErlean, que completaram o top 10.

O grande final de domingo

O último dia de competição de domingo apresenta pouco mais de 60 quilómetros, começando com Hellenurme antes de duas passagens por Kääriku. A segunda passagem acolhe a Wolf Power Stage, que encerra o rali e onde serão atribuídos pontos de bónus para o campeonato. A expectativa é elevada para ver se Solberg conseguirá manter a sua liderança e conquistar esta vitória significativa na sua carreira.

O primeiro triunfo num rali do Campeonato Mundial de Ralis representa um marco significativo na carreira de qualquer piloto, especialmente para um jovem como Oliver Solberg. Além do prestígio imediato, uma vitória na sua estreia com uma nova equipa e carro pode catapultar a sua posição no cenário do automobilismo, solidificando a sua reputação e abrindo portas para futuras oportunidades no escalão máximo da modalidade.

E a Estónia parece estar a ‘preparar-se’ para ser, mais uma vez, o palco de uma nova “primeira vez” tal como sucedeu no passado com Kalle Rovanpera. Mas falta ainda o dia de domingo, por isso toda a cautela, que os ralis só terminam após a classificação final ser publicada oficialmente, e às vezes, nem isso é suficiente…