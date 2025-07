WRC, Rali da Estónia, Oliver Solberg: ‘New Kid on the Block’, “Mr. Hollywood – Parte 2?

O desempenho notável de Oliver Solberg no primeiro dia do Rali da Estónia…

Oliver Solberg, ao volante do Toyota GR Yaris Rally1, teve um dia excecional, dominando a competição ao vencer o maior número de troços cronometrados. O jovem piloto sueco partilhou a sua perspetiva sobre o dia: “No início, não era esta a minha intenção, porque não compreendia o carro a 100% e pensei: vamos divertir-nos um pouco. Hoje foi o melhor dia da minha vida: liderar o rali, ganhar troços e ter esta sensação incrível no carro.”

Para Oliver Solberg, tudo tem corrido na perfeição. Embora os testes pré-rali já tivessem dado excelentes indicações, o desempenho de Solberg em competição tem sido notável, especialmente considerando que nunca tinha pilotado este carro em prova. É fundamental salientar que um bom desempenho em testes, onde a pressão é menor, é diferente de brilhar em competição, frente a adversários de peso.

É inegável que Solberg tem sabido tirar partido da sua posição na estrada. Contudo, em vez de adotar uma postura defensiva, como é comum observar em pilotos de outras equipas, como os da Ford – uma abordagem que muitas vezes se reflete negativamente no cronómetro –, Solberg optou por encarar o rali como se estivesse a pilotar o seu GR Yaris Rally2, procurando andar no limite sem danificar o carro.

Ainda que a condição do piso seco tenha favorecido a sua posição na estrada, uma vez que a pista se deteriora menos e não forma regos complicados para os pilotos que vêm atrás, beneficiando quem vem em posições mais avançadas, este fator não diminui a excelência da sua performance neste dia.

Embora seja provável que não vença o rali, o seu desempenho já levou muitos, que inicialmente não apostavam nele, a hesitar.

Classificação e luta pelas posições de pódio

Logo atrás de Solberg, segue um trio de pilotos de grande calibre: Ott Tänak (Hyundai i20 N Rally1) ocupa o segundo lugar, a 12,4 segundos; Thierry Neuville (Hyundai i20 N Rally1) está em terceiro, a 14,2 segundos; e Kalle Rovanperä (Toyota GR Yaris Rally1) é o quarto, a 20,1 segundos.

O dia de amanhã promete ser decisivo, e será fascinante observar a posição final de Solberg. Tänak, Neuville e Rovanperä terminaram o dia separados por apenas 7,7 segundos. Neuville admitiu que lhe falta confiança em alguns troços, enquanto Rovanperä afirmou: “É claro que vamos tentar encontrar algo para amanhã, uma melhor posição na estrada ajudará.”

Mais atrás, Adrien Fourmaux (Hyundai i20 N Rally1) melhorou significativamente durante a tarde, estando agora a menos de 10 segundos de Rovanperä. Takamoto Katsuta (Toyota GR Yaris Rally1) segue de perto, a apenas 0,2 segundos, e Elfyn Evans (Toyota GR Yaris Rally1) encontra-se em sétimo lugar, a 41,4 segundos da liderança.

Sami Pajari (Toyota GR Yaris Rally1) enfrentou problemas, caindo para o oitavo lugar, a mais de um minuto do líder. No entanto, mantém-se à frente de Mārtiņš Sesks (Ford Puma Rally1), Joshua McErlean (Ford Puma Rally1) e Grégoire Munster (Ford Puma Rally1). O melhor Ford está a 6,3 segundos de Pajari, com McErlean a 18,6 segundos de Sesks, e Munster 10,6 segundos mais atrás.

O desempenho de Oliver Solberg neste rali sublinha a importância da gestão da estratégia em competição, especialmente no que diz respeito à escolha de pneus e à capacidade de adaptação às condições do piso. A sua ousadia em adotar uma abordagem mais agressiva, em contraste com a cautela esperada de um piloto em estreia com um carro novo, pode ser um fator determinante para o seu futuro na modalidade, demonstrando não só velocidade, mas também uma notável maturidade tática. Este tipo de exibição pode abrir portas para oportunidades futuras em equipas de topo, consolidando a sua posição no panorama do Campeonato Mundial de Ralis.