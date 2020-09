WRC, Rali da Estónia: O primeiro sem Martin Holmes

A Estónia tornou-se no 33º país a organizar uma prova do WRC e fica marcado na história, não como a 600ª prova, como tem vindo a comunicar o promotor, mas sim a 601ª. 355 em pisos de terra, 92 em asfalto, 65 mistos, 46 na neve, e 43 em neve/gelo/asfalto.

É também a primeira prova que o melhor jornalista de sempre da história dos ralis. Martin Holmes, já cá não está para acompanhar. Nos últimos anos da sua vida, a sua saúde não lhe permitiu ir a tantas provas, mas as novas tecnologias permitiam-lhe poder marcar presença nas provas europeias à 4ª Feira, e depois seguir as provas pelo WRC All Live, telefone, mail, etc. Também por isso, este Rali da Estónia foi diferente, pois é o primeiro sem o nosso amigo de longos anos, que começou a trabalhar com o AutoSport em 1979, Martin Holmes. Perdemo-lo em junho passado, mas não o esqueceremos.