WRC, Rali da Estónia: Nada mudou a caminho da PowerStage | AutoSport

Como já é habitual há tempo demais, os primeiros troços de domingo dos ralis do WRC pouco ou nada interessam, ainda mais quando as posições estão perfeitamente definidas entre os principais concorrentes.

É o caso desta prova com a exceção do derradeiro lugar do pódio, onde Esapekka Lappi/Janne Ferm (Hyundai i20 N Rally1) partiram com um avanço de 7.3s para Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota GR Yaris Rally1), e neste momento essa margem já subiu para os 7.9s, pelo que é cada vez menos provável que o piloto da Toyota consiga alcançar o seu adversário da Hyundai.

Estão todos, como de costume, a reservar-se para a Power Stage, pois essa dá bons pontos. De resto não mudou nada, Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota GR Yaris Rally1) lideram agora com 45.2s de avanço para Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1) e tudo o resto mais atrás está bem definido.

Sami Pajari/Enni Mälkönen Škoda (Fabia RS Rally2) ganharam 3.2s a Andreas Mikkelsen/Torstein Erikson (Skoda Fabia RS Rally2) mas estes continuam a ter 12.6s a dois troços do fim o que é suficiente, em condições normais.

Tempos Online – CLIQUE AQUI