WRC, Rali da Estónia: M-Sport: alguma má sorte, poucos pontos positivos… | AutoSport

A M-sport depositava grandes esperanças nesta prova, onde Craig Breen tinha brilhado nos anos anteriores. Esperava-se que o irlandês pudesse mostrar na Estónia tudo de bom que o novo Ford Puma Rally1 tem, mas não foi nada disso que sucedeu. O que aconteceu foi o terceiro pior resultado de conjunto do ano para a equipa, ainda que com muito azar pelo meio.

A mudança das condições meteorológicas combinada com a ‘desgraça’ levaria a melhor sobre muitas das tripulações ao longo do fim-de-semana.

O francês Adrien Fourmaux, após um início de temporada difícil, reclamou o seu melhor resultado até agora, sétimo. Craig Breen começou bem até que um poste telegráfico escondido na relva se transformou num enorme problema. A má sorte voltaria a atacar, o irlandês sendo apanhado em alguma das chuvas mais fortes que caíram durante o troço, o tempo faria com que o seu pára-brisas ficasse embaciado ficando sem qualquer hipótese de ganhar pontos adicionais

Pierre-Louis Loubet lutou para encontrar o seu ritmo ao longo do fim-de-semana, capotou no sábado, bateu numa pedra no interior de uma curva e abandonou no domingo

Gus Greensmith foi forçado a mudar uma roda num troço no 1º dia, teve problemas com uma transmissão e também desistiu.

Para Richard Millener, Chefe de Equipa, não ficou muito para dizer: “É justo dizer que este não foi o nosso fim-de-semana, mas ainda há aspetos positivos que podemos retirar das atuações que vimos. Apesar da má sorte de Craig no início da manhã de sábado, ele teve um forte regresso no sábado de manhã e continua a provar o ritmo deste carro.

O Adrien tem feito o mesmo e tem sido bom vê-lo realmente começar a sentir-se confortável e a voltar às posições que sabemos que pode alcançar.

“O tempo não nos fez nenhum favor, e as condições foram muito mais duras do que esperávamos. A chuva apanhou-nos algumas vezes, trazendo muita lama e causando alguns problemas para as equipas, particularmente na Power Stage. É uma pena, mas por vezes é apenas a forma como as coisas correm. Aguardamos agora a Finlândia dentro de três semanas”.