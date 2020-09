WRC, Rali da Estónia: Kalle Rovanperä penalizado

Kalle Rovanperä caiu de quarto para sexto depois de ser penalizado em um minuto devido a uma quebra das regras de Parque Fechado. Tudo sucedeu quando o co-piloto, Jonne Halttunen tirou uma placa do radiador do Toyota Yaris WRC, um procedimento que as equipas têm de fazer, e que se esqueceu. Quando estava já dentro do controlo, lembrou-se de repente, fê-lo na frente dos comissários, e foi penalizado pois quando se está dentro do controlo estes procedimentos são proibidos, mesmo uma coisa simples, como foi o caso. Depois de ter perdido cerca de trinta segundos de manhã devido a um furo, a sua recuperação foi agora interrompida devido a um erro. Acontece. O minuto de penalização deixa-o atrás de Elfyn Evans e Takamoto Katsuta, no sexto lugar.