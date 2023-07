WRC, Rali da Estónia: Kalle Rovanpera imparável | AutoSport

Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota GR Yaris Rally1) terminaram o segundo dia de prova com 34.9s de avanço para Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1), O finlandês venceu todos os troços de hoje e converteu um avanço de 3.0s em 34.9 segundos não dando a mais pequena hipótese de reação à dupla da Hyundai. Basicamente, esteve absolutamente imparável.

“Foi um dia muito bom. Gostei muito, os troços são fantásticos.”

Quanto ao belga: “Foi um ótimo dia. Senti-me muito bem no carro e acho que o conduzimos no máximo durante a maior parte do tempo. Falta apenas um pouco para igualar o ritmo do Kalle, mas sem o furo acho que teria sido um dia perfeito”, disse Neuville. Na verdade, o furo onde perdue cerca de 10s tornou o que já era difícil, basicamente, impossível, claro está, em condições normais, porque nos ralis tudo pode sempre acontecer.

Esapekka Lappi/Janne Ferm (Hyundai i20 N Rally1) e Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota GR Yaris Rally1), estão a protagonizar uma bela luta pelo terceiro lugar. Começaram o dia separados por 1.9s, e terminaram separados por 7.3s. Evans parece estar a ceder um pouco, mas com esta margem e quatro troços pela frente, a luta está longe de terminar, mas Lappi parece ter mais na manga, pois tem estado a andar ao ritmo de Neuville: “Foi um bom dia, mas é claro que foi frustrante perder alguns segundos [para Lappi] em alguns pontos. Ainda está bastante renhido e tudo está em jogo para amanhã”, disse Evans.

Teemu Suninen Mikko Markula (Hyundai i20 N Rally1) terminam o segundo dia em quinto a 1m41.5s da frente. Estão a fazer o que se esperava, pois a este nível, são muito poucos os que agarram num carro de topo pela primeira vez e fazem muito melhor, só mesmo os predestinados e isso Suninen não é. Mas é um bom piloto: “Estou bastante satisfeito, mas o ritmo pode ser sempre um pouco melhor. Penso que é inteligente ir passo a passo e o nosso objetivo é ganhar experiência.”

Pierre-Louis Loubet/Nicolas Gilsoul (Ford Puma Rally1) são sextos e a sua única missão é ganhar experiência com o carro e levá-lo até ao fim. Estão a cumprir bem o seu papel: “Era possível fazer um dia melhor, especialmente à tarde, quando tivemos um problema com o híbrido. Faz parte do jogo, vamos continuar”.

Takamoto Katsuta/Aaron Johnston (Toyota GR Yaris Rally1) são sétimos, mas o rali está longe de estar a correr-lhes bem: “Estão sempre a perguntar-me, mas não tenho capacidade para descrever o que aconteceu [na PE14] em inglês! Cometi um grande erro nesta etapa, mas estamos aqui e esta é a etapa mais importante.”

Para Ott Tänak/Martin Järveoja (Ford Puma Rally1), é mais um dia frustrante, e nem sequer quis fazer o que fez ontem: “Hoje foi um pouco complicado. Só passámos e, obviamente, não foi nada de especial. Tivemos alguns problemas e alguns momentos, mas o resto foi apenas condução.”

No WRC2, Andreas Mikkelsen/Torstein Erikson (Skoda Fabia RS Rally2) vai para o último dia de prova com 15.8s de avanço para Sami Pajari/Enni Mälkönen Škoda (Fabia RS Rally2), com Emil Lindholm/Reeta Hämäläinen (Škoda Fabia RS Rally2) já a 1m08.4s.

