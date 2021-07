WRC, Rali da Estónia: Kalle Rovanperä foi o mais rápido no Shakedown | AutoSport

Kalle Rovanperä foi o mais rápido do Shakedown desta manhã. O piloto da Toyota ficou à frente de Ott Tänak.

O melhor tempo de Rovanperä foi de 2:51.1 ficando meio segundo à frente do Hyundai de Tanak com Takamoto Katsuta (Toyota) a completar o top 3, com o tempo de 2:51.7.

Quatro Toyota couberam no top 5 com Elfyn Evans ( 2:52.2) e Sebastien Ogier (2:53.1) conseguirem lugar nos cinco primeiros. Thierry Neuville fez o sexto melhor tempo ( 2:53.2) e Teemu Suninen foi o melhor da M-Sport em oitavo (2:54.6). Oliver Solberg (Hyundai) foi o melhor em WRC2 com o tempo de 3:05.6.