WRC, Rali da Estónia, PE1: Kalle Rovanperä é o primeiro líder | AutoSport

Numa super especial de abertura muito curta no Rali da Estónia, Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota Yaris WRC) são os primeiros líderes, num troço em que oito duplas ‘couberam’ em um segundo.

Craig Breen/Paul Nagle (Hyundai I20 Coupé WRC) foram segundos a 0.1s, Teemu Suninen/Mikko Markkula (Ford Fiesta WRC) distam 0.4s da frente, Mads Ostberg/Torstein Eriksen colocaram o seu Citroën C3 Rally2 no quarto lugar, na frente do Hyundai i20 R5 de Jari Huttunen e Mikko Lukka.

A dupla da ‘casa’, Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai I20 Coupé WRC) foi cautelosa e cedeu 0.9s. Foi mesmo só o aperitivo, para as gentes de Tartu verem já os carros em prova. Amanhã é mais a ‘sério’. Não houve incidentes, esteve tudo calmo.

Tempos Online – CLIQUE AQUI