WRC, Rali da Estónia, Kalle Rovanperä: 22.5s na PowerStage ao 2º, Elfyn Evans… | AutoSport

Mais do que ter vencido o rali, a prestação de Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota GR Yaris Rally1) nas condições super difíceis da Power Stage, mostram bem o atual ‘estado’ competitivo deste jovem piloto.

Na Power Stage do Rali da Estónia, um troço em que, por exemplo, Esapekka Lappi apelidou de ”horrível! É o troço de terra mais difícil que já fiz. Havia tanta água nos regos, o carro esteve muitas vezes fora do meu controlo, mas sobrevivemos”.

Colocando a vitória em risco, (ou nem por isso, tal é a sua confiança) Rovanpera bateu Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota GR Yaris Rally1) por 22.5s. Elfyn Evans disse no final: “Tenho de tirar o meu chapéu ao Kalle – não tive resposta para a sua velocidade”. E ainda nem sequer sabia do ‘calendário’ que iria levar neste troço.

Não há palavras para adjetivar a prestação deste jovem, neste rali, na maior parte dos ralis, e ver Power Stage como a Croácia (aí precisava) e agora esta, deixa perceber que provavelmente vamos ter uma era de WRC muito semelhante à que vivemos com Sébastien Loeb e Ogier.

Acabei de ouvir Julien Porter, do WRC TV a dizer “estou sem palavras”. Nós também..

