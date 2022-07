WRC, Rali da Estónia, Jari-Matti Latvala: “tivemos quatro Toyota entre os seis primeiros” | AutoSport

Jari-Matti, até que ponto estás satisfeito, com mais este resultado?

“Não podia estar mais satisfeito, tivemos quatro Toyota entre os seis primeiros. Este foi um evento rápido e fluente. Este ano tivemos a Suécia com estradas rápidas, mas esta foi a primeira vez em terra. Pudemos ver cedo que o desempenho do carro estava lá, por isso ficámos contentes com isso. Os nossos pilotos estavam realmente no topo do seu ‘jogo’. As condições, [dizendo isto] como ex-piloto, não eram confortáveis; sempre a mudar os níveis de aderência, mudando constantemente. Ganhar um rali onde se pensa que é verão e onde a aderência deve ser simples… Foi um fim-de-semana duro, mas fizeram um excelente trabalho, parece que o Kalle é mais forte quando as condições são mais difíceis.”

O que achaste da Power Stage? O que estava a passar pela tua mente naquele momento?

“Muitas coisas passaram pela minha mente. Quando vimos os primeiros carros a passar, pensei que isto não ia ser agradável para os nossos carros. Pensámos que o [Andreas] Mikkelsen ganharia e não temos qualquer hipótese. Estava com melhor aspecto, depois vimos o tempos intermédios do Elfyn e talvez desse. Depois pensei que talvez o Kalle fosse alinhar, mas ele não podia ser muito mais rápido, e depois no primeiro parcial, pensei que não voltaria a dizer mais nada. Não sei com que frequência se ganha uma Power Stage por mais de 20 segundos. Ok, as condições eram muito especiais e estavam a melhorar. Ainda assim, posso dizer que há muitos pilotos que correriam estes riscos, liderando um rali, Kalle estava pronto para isso. Todos os nossos pilotos fizeram um excelente trabalho, todos ficaram nos pontos da Power Stage.

Quando achas que é a primeira oportunidade para o Kalle selar o título?

“Ele tem mais de 80 pontos de vantagem, o que significa que pode chegar ao título em três ralis. Penso que será na Acrópole.”