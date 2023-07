WRC, Rali da Estónia, Jari-Matti Latvala: “condução incrível do Kalle (Rovanpera)” | AutoSport

Kalle Rovanperä esteve imbatível nas rápidas estradas florestais do Rali da Estónia. Realizou um dia de sábado sensacional, abrindo uma vantagem dominante antes do último dia, em que geriu. Para Jari-Matti Latvala (Diretor de Equipa), foi mais um triunfo num rali em que a Toyota dá cartas com três vitórias em quatro ralis no WRC:

“Assistimos a uma condução incrível do Kalle. Observando as especiais, podemos ver que ele tem uma ótima perceção das condições da estrada. Ele consegue travar mais tarde e usar mais a estrada, por isso o nível de confiança é maior e pudemos ver isso nos seus tempos.

Ele aprendeu a conduzir em estradas como estas – este é como um rali caseiro para ele – e gosta mesmo de conduzir nestes troços e nestas condições.

Por isso, o Kalle dominou realmente este rali. Começar como primeiro carro na estrada na sexta-feira e ser capaz de liderar no final do dia, e depois ser o mais rápido em todas os troços no sábado e no domingo, vencendo a Power Stage – é um domínio total. Este é provavelmente o rali mais forte para ele no calendário.

Também assistimos a uma luta muito boa de Elfyn e ele fez uma condução forte na Power Stage para ser o segundo mais rápido, marcando pontos muito valiosos para si próprio, mas também para o campeonato de construtores, onde aumentámos a nossa vantagem. Foi fantástico ter Sato-san connosco este fim de semana e partilhar as celebrações com ele. Agora estamos ansiosos pelo rali em casa da equipa, na Finlândia, dentro de duas semanas, e esperamos poder vencer também aí.”