WRC, Rali da Estónia: Hyundai Motorsport quer continuar a vencer

A Hyundai Motorsport está determinada em alcançar mais sucesso no Rali da Estónia, a oitava ronda do Campeonato Mundial de Ralis de 2025, que decorre de 18 a 20 de julho. A equipa Hyundai Shell Mobis World Rally Team, que já conquistou sete pódios neste evento ao longo da sua história no WRC, incluindo uma vitória de Ott Tänak em 2020, visa capitalizar o impulso da recente vitória no Rali da Acrópole.

Histórico de sucesso e ambições da Hyundai

Desde a sua introdução no WRC em 2020, o Rali da Estónia tem sido um palco de êxitos para a Hyundai Motorsport. Além do triunfo de Ott Tänak em 2020, a última visita da série resultou num duplo pódio para a equipa, com Thierry Neuville a garantir o segundo lugar e Esapekka Lappi a terminar em terceiro. A equipa procura agora dar continuidade a esta performance positiva, consolidando a sua posição no campeonato à medida que a temporada avança para a sua segunda metade.

Os desafios das estradas rápidas e técnicas da Estónia

O Rali da Estónia, que regressa ao calendário após uma ausência em 2024, marca o primeiro de dois eventos consecutivos em terra de alta velocidade, antecedendo o Rali da Finlândia. As suas estradas são conhecidas pelas lombas rápidas, pela areia fina e pelas secções técnicas sinuosas, que exigem máxima precisão dos pilotos.

O percurso total de 308.35km inclui testes icónicos como Kambja e Otepää, famoso por um dos saltos mais espetaculares do evento, e uma nova Power Stage em Kääriku.

A preparação para este rali foi intensiva, com a equipa a realizar testes na Finlândia e na Estónia. Ott Tänak, em particular, participou no Rali Lõuna-Eesti no fim de semana anterior para otimizar a sua adaptação às condições. Esta transição da gravilha abrasiva da Grécia para as estradas mais suaves e fluidas da Estónia exige uma afinação precisa dos carros.

Para Cyril Abiteboul (Presidente e Diretor de Equipa da Hyundai Motorsport): “Após um resultado fantástico na Grécia, o nosso foco agora é manter essa trajetória positiva na Estónia e no futuro. Era crucial conquistar a nossa primeira vitória do ano no Rali da Acrópole, pois procuramos diminuir a diferença e revigorar o nosso desafio no campeonato na segunda metade da temporada. Agora, enfrentaremos um perfil de gravilha diferente nas próximas duas rondas, onde o nosso objetivo é ter fins de semana sem erros, conquistar pontos importantes e continuar a nossa série de pódios. Temos de recordar que esta não é uma superfície onde historicamente tivemos um desempenho excecional, mas com tantos dias e noites de trabalho árduo de toda a equipa, é hora de todo esse esforço, tanto dentro como fora das etapas, dar frutos.”