WRC, Rali da Estónia, Hyundai em ‘baixo’: “Precisamos de um líder forte”, diz Tanak | AutoSport

A Hyundai Motorsport parte do Rally Estónia apenas com um pódio de consolação depois de um fim-de-semana muito pobre. Os ‘heróis caseiros’ Ott Tänak e Martin Järveoja obtiveram o seu terceiro resultado no pódio da campanha, um lugar à frente dos seus companheiros de equipa belgas Thierry Neuville e Martijn Wydaeghe.

Fo mal o menos, apesar de o ritmo dos carros Hyundai i20 N Rally1 não ter sido suficiente para lutar pela vitória, a equipa retirou pontos positivos da sua maior fiabilidade. Não houve grandes problemas técnicos com os carros ao longo de 24 especiais, mas falta claramente desenvolvimento para melhorar a sua competitividade.

Para o diretor adjunto da equipa, Julien Moncet: “o nosso objetivo foi assegurar a terceira e quarta posições. Se olharmos para o nível de desempenho que mostrámos não podemos estar satisfeitos. Temos estado em baixa em relação aos carros da frente, o que tem sido frustrante.

“Olhando para o número de vitórias em troços que tivemos, apenas uma, dá-nos uma boa imagem de onde estamos. Precisamos de mais desenvolvimento em algumas das partes fundamentais do carro, por isso temos um longo trabalho à nossa frente. No lado positivo, pelo menos não vimos grandes problemas de fiabilidade, com os três carros a terminar o rali”.

Na conferência de imprensa, Tanak foi bem mais duro: “estes tempos têm sido um desafio para nós desde que perdemos o diretor da equipa no ano passado. Têm sido tempos muito difíceis, e com a crise no mundo e os regulamentos a chegarem tarde. Precisamos definitivamente de um líder forte. O trabalho está em curso e vai acontecer, e vamos continuar a trabalhar para levar a Hyundai até onde ela pertence para dar luta aos Toyota. Mas com certeza que na equipa estão a trabalhar muito forte neste momento, eles estão a desenvolver-se e a mover-se rapidamente. Há um grande trabalho a fazer. São precisas mudanças muito simples na estrutura geral. Estamos a trabalhar nisso, este ano parece difícil mas, a médio/longo prazo, é importante para o desporto também que voltemos.”