WRC, Rali da Estónia: Horários | AutoSport

Depois da resistência necessária para passar pelo Rali Safari Quénia, o Mundial de Ralis regressa às rápidas estradas de terra que atravessam o norte da Europa, para o Rali Estónia. Fique com os horários do rali mais rápido do calendário de 2021.

DIA 1, Quinta-Feira, 15 de julho

Shakedown (Abissaare) 6.23 km 07:01

PE1 Visit Estonia Tartu 1 1.64 km 18:38

DIA 2, Sexta-Feira, 16 de julho

PE2 Arula 1 12.68 km 07:40

PE3 Otepää 1 17.05 km 08:28

PE4 Kanepi 1 16.54 km 09:16

PE5 Kambja 1 17.85 km 10:08

Flexi Service B – Raadi – 30 min

PE6 Arula 2 12.68 km 13:34

PE7 Otepää 2 17.05 km 14:22

PE8 Kanepi 2 16.54 km 15:10

PE9 Kambja 2 17.85 km 16:08

Flexi Service C – Raadi – 50 min

DIA 3, Sábado, 17 de julho

PE10 Peipsiääre 1 23.53 km 06:06

PE11 Mustvee 1 12.28 km 07:08

PE12 Raanitsa 1 22.76 km 08:36

PE13 Vastsemõisa 1 6.70 km 09:39

Flexi Service E – Raadi – 30 min

PE14 Peipsiääre 2 23.53 km 13:06

PE15 Mustvee 2 12.28 km 14:08

PE16 Raanitsa 2 22.76 km 15:34

PE17 Vastsemõisa 2 6.70 km 16:37

PE18 TV3 Tartu 2 1.64 km 18:08

DIA 4, Domingo, 18 de julho

PE19 Neeruti 1 7.82 km 05:21

PE20 Elva 1 11.72 km 06:09

PE21 Tartu vald 1 6.51 km 07:08

PE22 Neeruti 2 7.82 km 09:41

PE23 Elva 2 11.72 km 10:29

PE24 Tartu vald 2 Power Stage] 6.51 km 12:18