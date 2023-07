WRC, Rali da Estónia: horário do 1º festival de velocidade | AutoSport

Vêm aí dois grandes festivais de velocidade, o primeiro deles já este fim de semana na Estónia. E, mais uma vez, é uma dupla jornada, com as estradas alucinantemente rápidas da Estónia e da Finlândia a desafiarem os carros e os pilotos mais rápidos do mundo ao longo das próximas duas semanas e meia.

Vai ser agitado. É sempre assim. Nada na época se compara à velocidade destes ralis de verão.

Embora a redução da tecnologia de transmissão e da força aerodinâmica tenha diminuído a velocidade nas curvas em um ou dois quilómetros por hora em relação aos seus antecessores, a potência e o binário destes carros continuam a fazer deles as máquinas mais espectaculares.

Horário

Quinta-feira, 20 de julho

Shakedown (Kastre) 4.08 km 07:01

Início Tartu 18:30 16:30

PEC1 Tartu vald 1 3.35 km 18:05

Sexta-feira, 21 de julho

PEC2 Peipsiääre 1 24.35 km 07:08

PEC3 Mustvee 1 17.09 km 08:01

PEC4 Raanitsa 1 21.45 km 09:44

PEC5 Peipsiääre 2 24.35 km 12:42

PEC6 Mustvee 2 17.09 km 13:35

PEC7 Raanitsa 2 21.45 km 15:18

PEC8 Neeruti 7.60 km 16:21

Sábado 22, 20 de julho

PEC9 Mäeküla 1 10.27 km 06:09

PEC10 Otepää 1 11.15 km 07:02

PEC11 Mäeküla 2 10.27 km 09:10

PEC12 Otepää 2 11.15 km 10:03

PEC13 Elva 1 11.73 km 12:56

PEC14 Kanepi 1 16.48 km 14:05

PEC15 Elva 2 11.73 km 15:56

PEC16 Kanepi 2 16.48 km 17:05

PEC17 Tartu vald 2 3.35 km 18:24

Domingo 23. 7.

PEC18 Karaski 1 12.04 km 06:09

PEC19 Kambja 1 18.50 km 07:05

PEC20 Karaski 2 12.04 km 09:01

PEC21 Powerstage/Kambja 2 18.50 km 11:15