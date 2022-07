WRC, Rali da Estónia: Ford Fiesta Rally2 mais evoluído | AutoSport

A Ford apresenta na Estónia um Fiesta Rally2 mais evoluído, nas mãos de Jari Huttunen, piloto oficial da M-Sport. O Rally da Estónia fica marcado pela estreia de um novo pacote de atualizações no Ford Fiesta Rally2, que consistem numa asa traseira atualizada e novos espelhos retrovisores aerodinâmicos, uma nova geometria da suspensão traseira e ainda atualizações de software.

Doze meses de investigação e desenvolvimento, em parceria com a Ford Performance, a M-Sport desenvolveu, testou e agora colocou em competição o novo ‘package’. A suspensão traseira inclui um novo membro transversal traseiro e braços de suspensão, o que otimiza o desempenho ao mesmo tempo que permite um manuseamento mais consistente numa gama de superfícies variadas.

O pacote aerodinâmico foi concebido para aumentar a força descendente e dar mais eficiência aerodinâmica ao carro. O pacote de software foi atualizado, o que permite um registo de dados mais intuitivo, tudo isto combinado com alterações nos mostradores ao piloto. Não só foi melhorada a fiabilidade como a acessibilidade para o piloto. Para já no carro de Huttunen, muito rapidamente nos diversos clientes da marca.