WRC, Rali da Estónia: É desta para Tanak? Hyundai recupera ou Toyota confirma favoritismo? | AutoSport

Realiza-se este fim de semana na Estónia a oitava de 13 provas do Mundial de Ralis deste ano. Depois de cinco triunfos da Toyota e uma cada da Hyundai e da Ford, temos pela frente dois ralis super rápidos em que a Toyota é clara favorita, mas com Ott Tanak na Ford e os Hyundai em boas mãos, podemos ter duas provas bem interessantes, começando já pela deste fim de semana

O herói da casa, Ott Tänak, tem de voltar às vitórias no Rali da Estónia (20 a 23 de julho) se quiser reacender as suas esperanças no Mundial de Ralis.

Tänak está 42 pontos atrás do líder, Kalle Rovanperä, em quarto lugar, à entrada para a oitava ronda de 13, mas este é um rali que Tänak venceu quatro vezes, apenas uma vez desde que se tornou um evento a contar para o WRC, em 2020.



A vitória na neve e no gelo no Rali da Suécia foi o único sucesso de Tänak desde que voltou a juntar-se à M-Sport Ford no início desta época. Foi prejudicado por falhas técnicas no México e em Itália, enquanto os problemas com os pneus limitaram-no ao sexto lugar da geral no Quénia, no mês passado.

No entanto, contará com o apoio do exército de fãs apaixonados da Estónia: “Tivemos uma preparação bastante intensa”, revelou o piloto do Puma Rally1 Hybrid, que tem como companheiro de equipa o francês Pierre-Louis Loubet. “Fizemos um teste pré-evento e depois um pequeno ralis, por isso foi um grande esforço para tornar o carro tão bom quanto possível para a Estónia. Agora que estamos a entrar na segunda metade da época, não vamos deixar o campeonato fugir, por isso sentimos que temos de melhorar o nosso jogo e dar tudo por tudo.”

As estradas de terra da Estónia são rápidas e suaves e a prova do Báltico será uma das mais rápidas da época.

O atual campeão Rovanperä, piloto da Toyota Gazoo Racing, provou ser o mestre neste tipo de terreno.

Rovanperä faz equipa com Elfyn Evans e Takamoto Katsuta, em busca do seu terceiro triunfo consecutivo no Rali da Estónia. O finlandês assinou a sua vitória de 2022 de forma dominante: “No ano passado, o tempo estava a fazer a diferença e espero que este ano também chova, porque vamos abrir a estrada novamente na sexta-feira”, disse. “Como em qualquer rali, o plano será tentar vencer, especialmente porque este é um rali em que já fomos muito fortes.”

Teemu Suninen regressa ao nível mais alto do WRC pela primeira vez desde 2020 ao volante de um Hyundai i20 N. Rally1. O companheiro finlandês Esapekka Lappi será outro candidato, enquanto Thierry Neuville, que foi desclassificado por realizar reconhecimentos não autorizados no Quénia, completa a formação do fabricante coreano.

O rali começa em Tartu na quinta-feira à noite e os concorrentes enfrentam 21 troços que cobrem 300,42 km antes do final da tarde de domingo.

Quinta-feira, 20 de julho

Shakedown (Kastre) 4.08 km 07:01

Início Tartu 18:30 16:30

PEC1 Tartu vald 1 3.35 km 18:05

Sexta-feira, 21 de julho

PEC2 Peipsiääre 1 24.35 km 07:08

PEC3 Mustvee 1 17.09 km 08:01

PEC4 Raanitsa 1 21.45 km 09:44

PEC5 Peipsiääre 2 24.35 km 12:42

PEC6 Mustvee 2 17.09 km 13:35

PEC7 Raanitsa 2 21.45 km 15:18

PEC8 Neeruti 7.60 km 16:21

Sábado 22, 20 de julho

PEC9 Mäeküla 1 10.27 km 06:09

PEC10 Otepää 1 11.15 km 07:02

PEC11 Mäeküla 2 10.27 km 09:10

PEC12 Otepää 2 11.15 km 10:03

PEC13 Elva 1 11.73 km 12:56

PEC14 Kanepi 1 16.48 km 14:05

PEC15 Elva 2 11.73 km 15:56

PEC16 Kanepi 2 16.48 km 17:05

PEC17 Tartu vald 2 3.35 km 18:24

Domingo 23 de julho

PEC18 Karaski 1 12.04 km 06:09

PEC19 Kambja 1 18.50 km 07:05

PEC20 Karaski 2 12.04 km 09:01

PEC21 Powerstage/Kambja 2 18.50 km 11:15