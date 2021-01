WRC: Rali da Estónia confirmado mais dois anos

Ott Tänak vai ter, pelo menos mais dois anos, o ‘seu’ rali ‘caseiro, pois a Estónia acabou de confirmar um acordo com o Promotor do WRC para os próximos dois anos, 2021 e 2022. Recorde-se que o Rally Estónia foi um evento promocional do WRC tanto em 2018 como em 2019, aproveitou a falta de provas em 2020 para se estrear ao mais alto nível, foi organizado com sucesso, algo que foi amplamente reconhecido e agora viu confirmada a sua presença mais duas épocas. Quem o assegura é Jona Siebel, diretor executivo do Promotor do WRC: “Antes de mais, foi um evento notável, por isso eu diria que o desempenho do último ano foi um aspeto chave para a nossa decisão. O segundo fator é a paixão dos dos fãs estónios do WRC”, disse. O Rally da Estónia 2021 é sétima prova da competição, e decorrerá de 15 a 18 de julho.