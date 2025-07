WRC, Rali da Estónia: Como Oliver Solberg brilhou e o que podemos esperar amanhã

Oliver Solberg assinalou o seu regresso à categoria principal do Mundial de Ralis com uma exibição notável na sexta-feira, assumindo a liderança do Delfi Rally Estonia com uma vantagem de 12,4 segundos. Ao volante de um Toyota GR Yaris Rally1, numa participação pontual pela Toyota Gazoo Racing, o jovem sueco de 23 anos, co-pilotado pelo britânico Elliott Edmondson, surpreendeu ao registar os três melhores tempos em troços de terra de alta velocidade no sul da Estónia, mantendo a liderança durante todo o primeiro dia completo de rali.

Solberg conquistou a sua primeira vitória num troço do WRC logo na especial de Peipsiääre, repetindo o feito na segunda passagem para chegar à assistência intermédia com 8,5 segundos de vantagem sobre Ott Tänak, campeão do WRC em 2019.

Ajustes na afinação do carro entre as secções permitiram a Solberg otimizar a tração na parte da tarde, aumentando a sua margem sobre Tänak, que também venceu dois troços. “Liderar o rali, ganhar alguns troços e ter esta sensação incrível no carro – este dia foi só diversão”, sorriu Solberg. “Não sei o que dizer – foi simplesmente o melhor dia da minha vida.”

A perseguição dos adversários e a luta pelo pódio

Ott Tänak, vitorioso na última prova na Grécia, foi impulsionado por milhares de fãs, mas não conseguiu encontrar o ritmo necessário para ameaçar Solberg. “Está muito solto e não há aderência nenhuma”, referiu. “Fiz tudo o que pude, é o que é neste momento.” Thierry Neuville ocupava o terceiro lugar, apenas 1,8 segundos atrás do seu colega de equipa Tänak.

O belga liderou após a super-especial de quinta-feira, mas admitiu que continuava a “lutar” com o equilíbrio e a aderência do seu Hyundai i20 N Rally1 ao longo do dia. Kalle Rovanperä, piloto da Toyota e tricampeão na Estónia, encontrava-se 5,9 segundos atrás de Neuville, em quarto lugar. “É praticamente o máximo que conseguimos fazer com este carro e a sensação atual”, refletiu o finlandês.

Outros destaques e o dia decisivo

Adrien Fourmaux teve uma manhã discreta no seu primeiro rali de terra de alta velocidade com as cores da Hyundai, mas recuperou para vencer a especial de Kambja 2 após ajustes na afinação que melhoraram a estabilidade do seu carro. Terminou o dia em quinto lugar geral, dois décimos de segundo à frente de Takamoto Katsuta, que perdeu tempo de manhã devido a um excesso de velocidade e problemas de intercomunicação.

Elfyn Evans, primeiro na estrada como líder do campeonato, enfrentou dificuldades de tração e terminou em oitavo, à frente do colega de equipa da Toyota, Sami Pajari, cuja manhã foi dificultada por perdas intermitentes de potência. Mārtiņš Sesks e Josh McErlean completaram o top 10 com os Ford Puma da M-Sport, separados por 18,6 segundos. Grégoire Munster estava em 11.º lugar após um dia difícil que incluiu problemas de travões, um furo e um excesso de velocidade que lhe valeu falhar um cruzamento.

O sábado será a etapa mais longa do rali, com mais de 125 quilómetros ao cronómetro distribuídos por nove especiais, incluindo duas passagens pelas rápidas Kanepi e Raanitsa.

O desempenho de Oliver Solberg neste rali, especialmente a sua capacidade de se adaptar rapidamente a um carro com o qual tem pouca experiência em competição, realça a importância da versatilidade e da confiança do piloto.

A sua abordagem agressiva, aliada à eficácia das alterações de afinação do carro, pode ser um fator crucial para o seu futuro na categoria principal do WRC, servindo como um forte indicador do seu potencial para se estabelecer entre os nomes de topo da modalidade.

Apesar do bom dia de Oliver Solberg, a luta pelo triunfo neste rali deverá ser ‘jogada’ entre Ott Tänak Martin (Hyundai I20 N Rally1), Thierry Neuville (Hyundai I20 N Rally1) e Kalle Rovanperä (Toyota Gr Yaris Rally1).

Hoje, terminaram separados por 7.7s, o que é ‘nada’ face ao que têm pela frente, pelo que amanhã qualquer detalhe, seja na afinação, na escolha de pneus ou no ritmo que se impõe versus o desgaste dos pneus pode fazer a diferença. Veja-se o dia de hoje, todos com problemas distintos em momentos diferentes do dia e terminam separados por poucos segundos. Está tudo em aberto, sendo que não podemos minimizar a possibilidade de Oliver Solberg se manter ‘vivo’ na luta pelo triunfo na prova, o que seria uma grande surpresa.

Tal como já foi o dia de hoje face ao sueco, mas se o fez hoje, porque não fazê-lo em mais dia e meio?