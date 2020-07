WRC: Rali da Estónia com limite de espectadores

A presença do Rali da Estónia no WRC é uma excelente notícia para o país, mas também uma enorme dor de cabeça para os organizadores, e de modo a poderem lidar com essa situação, decidiram limitar o número de passes à venda. Assim, os organizadores anunciaram que apenas 20.000 pessoas serão admitidas presencialmente na prova, colocando 16.000 passes à venda a partir de agosto, Os restantes 4.000 serão distribuídas entre as equipas e a organização. Os passes serão divididos em 16 grupos de 1.000 com programas pré-definidos e diferentes para evitar que os espectadores se concentrem. O preço médio dos passes são 65 euros, e darão acesso a um máximo de cinco especiais durante o fim-de-semana. Se for adepto luso e quiser ir à Estónia ver a prova pense duas vezes: Os hotéis estão com preços exorbitantes e a lista de países cujos viajantes estão obrigados a quarentena de 14 dias é atualizada semanalmente. E Portugal está lá.