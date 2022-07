WRC, Rali da Estónia, Andreas Mikkelsen: “precisávamos mesmo do máximo de pontos” | AutoSport

Depois de dois abandonos consecutivos em Portugal e Itália, Andreas Mikkelsen venceu o WRC2 na Estónia e com isso regressou à liderança do campeonato e à luta pelo título. Mas não teve vida fácil, já que ‘sofreu’ até à última pois teve sempre muita luta de Teemu Suninen, e não só, durante todo o rali.

Andreas, precisavas de pontos aqui e conseguiste-os, foi uma boa batalha com o Teemu Suninen?

“Sim, foi uma grande batalha todo o fim-de-semana, o [Emil] Lindholm também esteve lá até cometer um erro. Não houve tempo para descansar ou para respirar durante os troços.

As condições estavam sempre a mudar, por isso era preciso prestar muita atenção a cada detalhe da estrada. Não foi um fim-de-semana fácil. Além disso, o Teemu conduziu super bem, por isso precisávamos realmente de ter um bom ritmo e forçar para ficar na frente.

Tentei controlá-lo esta manhã, mas Teemu foi surpreendentemente rápido com a chuva e ganhou muito tempo. No último troço, atacámos, pois precisávamos mesmo do máximo de pontos. Conseguimos e foi um grande sucesso.”

Quão intensa foi esse troço final, porque Teemu estava a chegar muito perto de ti?

“Para ser honesto, estava um pouco zangado na linha de partida porque até agora este ano o líder da WRC2 começava em terceiro lugar na estrada, não primeiro, e agora de repente estava em primeiro na estrada. Tive medo que houvesse um grande aquaplaning. No final, foi uma coisa boa termos sido os primeiros na estrada.

A meio do caminho, atingimos um clima torrencial forte, onde os tipos atrás apanharam mais chuva do que nós. Por isso, posso imaginar como foi para os pilotos que ficaram para trás.

Mas fizemos o máximo que pudemos, não deixei mais um décimo lá dentro. Ficámos de rastos. Sabíamos que Teemu ia forçar, mas era uma vitória muito necessária. Um último troço louco, não me peçam para o fazer de novo…”

O Teemu teve dois abandonos este ano. A pressão ainda é grande?

“Temos dois ralis à porta. É frustrante olhar para os dois últimos resultados, poderíamos ter tido cinco vitórias em cinco e já ter feito o campeonato. Mas precisamos de ser perfeitos nos dois últimos ralis para termos uma oportunidade de ganhar. Ainda não decidimos quais os ralis a fazer, obviamente que estamos à espera do novo Skoda, que tem sido adiado. Tenho de me sentar agora com a equipa e decidir o que fazer a seguir…”

Quando veremos o novo Skoda em ação?

“Não será na Finlândia, mas esperamos vê-lo num ralis depois disso….”