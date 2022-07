WRC, Rali da Estónia: Afinal havia outro, Esapekka Lappi mais rápido no shakedown | AutoSport

Afinal, havia outro! Os concorrentes são obrigados por regulamento realizar três passagens no shakedown de cada uma das provas do WRC, e normalmente isso é suficiente para que todos perceberam se está tudo OK com o carro e ajustar afinações, quando os troços se assemelham ao que os concorrentes vão ‘apanhar’ no dia seguinte. Na Estónia, sim, o troço tem a ver com o rali, por exemplo, em Portugal, não, o troço de Baltar nada tem a ver com os troços do dia seguinte na zona de Arganil ou mesmo dos restantes dias em Fafe ou Amarante.

Tudo isto para dizer que Esapekka Lappi/Janne Ferm (Toyota GR Yaris Rally1), de volta ao seu lugar, aproveitou a falta de quilómetros no carro e fez mais duas passagens no shakedown, acabando por bater o tempo de Thierry Neuville, pelo que o finlandês ficou 0.7s na frente de Neuville, 1.1s de Rovanperä e 1.7s face a Tänak. E por aí diante. O rali arranca ao fim da tarde com uma super especial de 1.66kms a norte de Tartu…