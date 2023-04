WRC, Rali da Croácia: uma manhã de muitas emoções… | AutoSport

Foi, como se esperava, um arranque de rali muito complicado com toda a gente, pois neste momento é quase impossível tirar da mente o seu colega, Craig Breen, desaparecido há dias na sequência de um acidente. Pela primeira vez desde a trágica morte de Craig Breen, os pilotos do WRC rodam juntos, no shakedown do Rali da Croácia. Como se esperava as emoções estavam à flor da pele, e a tristeza pairava sobre todos. Mas todos sabem que têm um trabalho a fazer.

A perda de Craig Breen deixa uma marca em todos, e sentir sua falta é algo que ainda lhes dói profundamente. Mas, como pilotos, sabem que têm de continuar e é dessa forma que vão honrar a memória de Craig Breen, fazendo o que ele mais amava: correr em ralis.

Houve muitos mais momentos de silêncio antes do arranque do shakedown que no passado recente, podia-se sentir a energia tensa em redor, mas assim que o cronómetro passou a contar, como sempre, a adrenalina tomou conta e focaram-se no que tinham de fazer.

Não foi fácil para ninguém correr hoje, mas precisavam de fazer isso. Sabem que Craig Breen teria querido que continuassem a correr, a lutar pelos sonhos como ele sempre fez.

É triste que não esteja, mas é certo que sua memória continuará a inspirar todos…

Esta manhã realizou-se o shakedown, um troço de 3.65 quilómetros, numa estrada que misturava zonas rápidas e mais técnicas. Foi um shakedown diferente do habitual porque rodam primeiro os pilotos prioritários P2, P3 e P4, e só depois os Rally1 e outros WRC2, com pilotos P1. Kalle Rovanperä (Toyota GR Yaris Rally1) foi o mais rápido, 0.8s na frente de Ott Tänak (Ford Puma Rally1). Sébastien Ogier (Toyota GR Yaris Rally1) fez o mesmo tempo que Tanak. Esapekka Lappi e Thierry Neuville, nos Hyundai i20 N Rally1 com as cores irlandesas, fizeram o quarto e sexto tempos, pelo meio ficou Takamoto Katsuta (Toyota GR Yaris Rally1) com Elfyn Evans (Toyota GR Yaris Rally1) a ter problemas mecânicos.

Nos Rally2, Erik Cais (Skoda Fabia RS Rally2) foi o mais rápido na frente de Oliver Solberg (Skoda Fabia RS Rally2), seguindo-se Yohan Rossel (Citroën C3 Rally2) e Gus Greensmith (Skoda Fabia RS Rally2). O rali arranca amanhã de manhã.

HORÁRIO (hora portuguesa, continental)

Sexta-feira, 21 de abril

PEC1 Mali Lipovec – Grdanjci 1 19.20 km 07:03

PEC2 Stojdraga – Hartje 1 25.67 km 07:56

PEC3 Krašić – Vrškovac 1 11.11 km 08:59

PEC4 Pećurkovo Brdo – Mrežnički Novaki 1 9.11 km 10:12

Serviço A – Zagreb Fair – 40 Min 12:02

PEC5 Mali Lipovec – Grdanjci 2 19.20 km 13:45

PEC6 Stojdraga – Hartje 2 25.67 km 14:38

PEC7 Krašić – Vrškovac 2 11.11 km 15:41

PEC8 Pećurkovo Brdo – Mrežnički Novaki 2 9.11 km 16:54

Sábado, 22 de abril

PEC9 Kostanjevac – Petruš Vrh 1 23.76 km 06:54

PEC10 Vinski Vrh – Duga Resa 1 8.78 km 08:05

PEC11 Ravna Gora – Skrad 1 10.13 km 09:23

PEC12 Platak 1 15.63 km 10:26

Serviço D – Zagreb Fair – 40 Min 13:06

PEC13 Kostanjevac – Petruš Vrh 2 23.76 km 14:54

PEC14 Vinski Vrh – Duga Resa 2 8.78 km 16:05

PEC15 Ravna Gora – Skrad 2 10.13 km 17:23

PEC16 Platak 2 15.63 km 18:26

Domingo, 23 de abril

PEC17 Trakošćan – Vrbno 1 13.15 km 06:08

PEC18 Zagorska Sela – Kumrovec 1 14.09 km 07:35

PEC19 Trakošćan – Vrbno 2 13.15 km 09:23

Reagrupamento Kumrovec – 57 Min 10:58

PEC20 Zagorska Sela – Kumrovec 2Power Stage] 14.09 km 12:15