WRC, Rali da Croácia: Toyota não quer vantagem competitiva, e decidiu pontuar só com dois carros | AutoSport

A Toyota decidiu que somente Kalle Rovanpera e Sébastien Ogier vão pontuar para o Campeonato de Construtores no Rali da Croácia, de modo a não retirar daí vantagem desportiva, pelo facto de ter três carros a lutar pelos pontos, enquanto a Hyundai só vai ter dois, para Thierry Neuville e Esapekka Lappi, isto depois de ter deliberado se iria ou não disputar o Rally da Croácia, fruto do que suceder com Craig Breen, que como se sabe perdeu a vida no dia 13 de abril, como resultado de um acidente nos testes pré-prova.

A M-Sport Ford corre, como habitualmente, com Ott Tänak e Pierre-Louis Loubet.

Elfyn Evans competirá apenas por pontos no campeonato de pilotos, tal como Takamoto Katsuta.



Tal como se pode ver pelas fotos, a Hyundai corre com uma decoração a homenagear Craig Breen.