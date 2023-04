WRC, Rali da Croácia: Toyota ‘furaram’, Thierry Neuville na frente | AutoSport

Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1) lideram o Rali da Croácia ao cabo de duas especiais depois de Sébastien Ogier/Vincent Landais (Toyota GR Yaris Rally1), primeiros líderes da prova, terem parado na PE2 para trocar uma roda cujo pneu furou. com isso, a dupla francesa mais de minuto e meio e a sua ‘candidatura’ ao triunfo neste rali sofreu desde já um grande abalo.

Depois de terem sido segundos, a 2.6s da frente na PE1, Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe venceram a PE2 e passaram a liderar o rali já com 13.9s de avanço para Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota GR Yaris Rally1), com

Ott Tänak/Martin Järveoja (Ford Puma Rally1) já 20.0s, depois de terem feito um pião e deixado o motor do Puma ‘calar-se’.

Esapekka Lappi/Janne Ferm (Hyundai i20 N Rally1) são quartos a 26.0s, na frente de Takamoto Katsuta/Aaron Johnston (Toyota GR Yaris Rally1) que já rodam a 43.7s da frente, ainda assim na frente de Pierre-Louis Loubet/Nicolas Gilsoul (Ford Puma Rally1).

Quem também furou foram Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota GR Yaris Rally1) que já estão a quase dois minutos e meio da frente.

No WRC2, lideram Yohan Rossel/Arnaud Dunand (Citroën C3 Rally2) 31.6s na frente de Nicolas Ciamin/Yannick roche) (Volkswagen Polo GTI R5) com Nikolay Gryazin/Konstantin Aleksandrov (Škoda Fabia RS Rally2) 5.1 mais atrás.

Na PE1, Sébastien Ogier tirou o máximo partido da sua primeira posição na estrada e assumiu a liderança à frente de Thierry Neuville. Ott Tänak, Kalle Rovanperä e Elfyn Evans perderam logo mais de 10s, mas Tanak fez um pião quando liderava os parciais.

Na PE2 , furos para Sébastien Ogier e Kalle Rovanperä. Ott Tänak ficou longe da frente com problemas no seu Puma.

