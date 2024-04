WRC, Rali da Croácia, Toyota e Hyundai: a busca pela supremacia

Quarta prova do ano no WRC, nos Construtores a Toyota ‘virou o tabuleiro’ a seu favor, mas a diferença é pequena, apenas quatro pontos, o que mostra bem o equilíbrio deste ano no Mundial Ralis que se estende também ao campeonato de pilotos, com Thierry Neuville com seis pontos de avanço para Elfyn Evans, já bem distantes de Adrien Fourmaux, que está a ter um belo início de campeonato.

Para o Diretor da Hyundai Motorsport, Cyril Abiteboul: “O Rali da Croácia é o primeiro evento do ano totalmente em asfalto, mas depois de um Rali de Monte-Carlo mais suave, já tivemos uma amostra do desempenho do Hyundai i20 N Rally1 Hybrid nesta superfície. Já tivemos sucesso aqui no passado; sabemos que tanto o Thierry como o Ott podem colocar um carro no pódio na Croácia e, com as capacidades do Andreas em asfalto, acreditamos que ele também pode marcar bons pontos.

É claro que é emocionante vir a este evento, depois de termos perdido o Craig (Breen) há um ano, mas queremos honrá-lo no nosso regresso e tentámos fazê-lo através dos nossos esforços de caridade e da colocação da bandeira irlandesa no nosso carro.

Por ambos os campeonatos, e pelo Craig, queremos terminar o mais perto possível do primeiro degrau – uma vitória seria um final adequado para o fim de semana.”

Jari-Matti Latvala, Diretor da Toyota Gazoo Racing, está confiante: “A nossa vitória no Quénia veio depois de muito trabalho árduo de toda a equipa, por isso esse resultado foi muito bom para o espírito de equipa e dá-nos ainda mais motivação para os eventos que se avizinham, num período que é sempre muito importante para o campeonato.

Já tivemos bons resultados na Croácia no passado e, de um modo geral, temos boas sensações quando lá voltamos. Se o tempo estiver seco, as estradas podem ser muito agradáveis, mas sabemos que o tempo também pode desempenhar um papel importante e tornar as coisas muito difíceis.

Sabemos que o GR Yaris Rally1 tem sido forte no asfalto, mas estamos cientes de que a concorrência está sempre a dar passos em frente.

Neste evento, um piloto pode fazer a diferença se estiver confiante com a mudança dos níveis de aderência, e isso vem da confiança no carro. Por isso, o nosso objetivo é dar essa confiança aos nossos pilotos e, esperamos, acumular o maior número de pontos no final do fim de semana.”

Por fim, Richard Millener, Diretor da M-Sport/Ford, vai manter a tática de 2024, esperar pelas ‘sobras’ das lutas mais acima na classificação: “Estou incrivelmente orgulhoso do que a equipa alcançou esta época até agora e acredito que a nossa abordagem nos tem servido bem. O Adrien fez um trabalho fantástico ao conseguir dois pódios e estou ansioso por ver o que ele pode fazer na Croácia com a sua boa base de conhecimentos e experiência aqui.

“O Grégoire mostrou a sua habilidade e determinação e deu-nos alguns bons desempenhos, apesar de alguma má sorte ter afetado os resultados. Mas o asfalto é a sua superfície preferida e penso que podemos esperar bons tempos em troços com ele aqui. Gosto de ir à Croácia, tem uma grande atmosfera com todos os fãs no parque de assistência e nos palcos e exemplifica perfeitamente a atração por este desporto. Com mais uma grande equipa de Juniores, este será um evento muito divertido!”

Horário

Quinta-feira 18 de abril.

Shakedown (Okić) 3.65 km 08:01

Início – National and University Library in Zagreb 17:30

Sexta-feira 19 de abril.

PEC1 Krašić – Sošice 1 23.63 km 07:28

PEC2 Jaškovo – Mali Modruš Potok 1 9.48 km 08:41

PEC3 Ravna Gora – Skrad 1 10.13 km 09:39

PEC4 Platak 1 16.63 km 10:47

Zona de montagem de pneus – Cernik – 15 mins [13:02 Europe/Lisbon]

PEC5 Platak 2 16.63 km 13:45

PEC6 Ravna Gora – Skrad 2 10.13 km 14:58

PEC7 Jaškovo – Mali Modruš Potok 2 9.48 km 16:16

PEC8 Krašić – Sošice 2 23.63 km 17:09

Assistência Westgate Shopping City – 45 mins [18:54 Europe/Lisbon]

Sábado 20 de abril

PEC9 Smerovišće – Grdanjci 1 15.72 km 06:31

PEC10 Stojdraga – Gornja Vas 1 20.77 km 07:24

PEC11 Vinski Vrh – Duga Resa 1 8.78 km 09:05

PEC12 Pećurkovo – Mrežnički Novaki 1 9.11 km 10:03

Reagrupamento – 90 mins [11:33 Europe/Lisbon]

PEC13 Smerovišće – Grdanjci 2 15.72 km 13:31

PEC14 Stojdraga – Gornja Vas 2 20.77 km 14:24

PEC15 Vinski Vrh – Duga Resa 2 8.78 km 16:05

PEC16 Pećurkovo – Mrežnički Novaki 2 17:03

Assistência Westgate Shopping City – 45 mins 18:43

Domingo 21 de abril

PEC17 Trakošćan – Vrbno 1 13.15 km 06:08

PEC18 Zagorska Sela – Kumrovec 1 14.24 km 07:35

PEC19 Trakošćan – Vrbno 2 13.15 km 09:23

Reagrupamento – Kumrovec – 60 mins 10:58

PEC20 Zagorska Sela – Kumrovec 2 Power Stage 14.24 km 12:15