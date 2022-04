WRC, Rali da Croácia, Thierry Neuville: “troços, são todos diferentes uns dos outros, o rali é muito giro” | AutoSport

Thierry Neuville foi terceiro no Rali da Croácia do ano passado, mas este ano as dificuldades do Hyundai i20 N Rally1 vistas nas duas primeiras provas podem ser um óbice, mas se o carro já estiver ao nível ou muito perto do Toyota e do Ford, o belga é favorito a vencer na Croácia: “gosto muito deste rali, tem curvas cegas, saltos, é um autêntico carrossel no asfalto, é desafiante, e se tudo nos corre normalmente é também o mais giro dos vários ralis de asfalto (Croácia, Catalunha, Bélgica e Japão, Monte Carlo tem a questão da neve e do gelo, só é de asfalto ‘de vez em quando’). O rali tem vários tipos de asfalto, há muito corte de bermas, pelo que a estrada fica suja, muitas subidas e descidas, e outra coisa que gosto muito é a variação dos troços, são todos diferentes uns dos outros, o rali é muito giro”.