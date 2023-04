WRC, Rali da Croácia: Thierry Neuville termina dia na frente | AutoSport

Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1) terminaram o primeiro dia do Rali da Croácia na frente, mas já só têm 5.7s de avanço para Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota GR Yaris Rally1), com Ott Tänak/Martin Järveoja (Ford Puma Rally1) em terceiro mas a ficarem ainda mais longe da frente, do líder do que estavam a meio do dia, rodando agora a 30.0s de Neuville.

O dia ficou marcado pelo atraso de Sébastien Ogier/Vincent Landais (Toyota GR Yaris Rally1) e Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota GR Yaris Rally1), que com um furo cada, perderam muito tempo. O francês conseguiu recuperar até ao quinto lugar, mas está ainda a 1m23.7s da frente, isto depois de ter terminado a manhã a 1m27.1s, pelo que em condições normais dificilmente ganha posições.

Já Rovanpera está a 2m40.3s da frente, e também não lhe será fácil recuperar posições.

Esapekka Lappi/Janne Ferm (Hyundai i20 N Rally1) são quartos a 3.4s de Tanak, e têm Ogier 50.3s atrás.

Seguem-se Takamoto Katsuta/Aaron Johnston (Toyota GR Yaris Rally1) e Pierre-Louis Loubet/Nicolas Gilsoul (Ford Puma Rally1) com o japonês a passar para a frente do francês no último troço do dia.

No WRC2, lidera Yohan Rossel/Arnaud Dunand (Citroën C3 Rally2) com significativo avanço para Nikolay Gryazin/Konstantin Aleksandrov (Škoda Fabia RS Rally2).

