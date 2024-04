WRC, Rali da Croácia: Thierry Neuville termina 2º dia na frente

Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai I20 N Rally1 Hybrid) terminam o segundo dia de prova na frente do Rali da Croácia, com 4.9s de avanço para Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota Gr Yaris Rally1 Hybrid) com Sébastien Ogier/Vincent Landais (Toyota Gr Yaris Rally1 Hybrid) em terceiro a 11.6s do líder.

Depois de ter começado o dia empatado com Evans, o belga da Hyundai teve um bom dia, fez boas escolhas de pneus, e dos oito troços de hoje, venceu cinco, o que lhe permitiu construir um avanço, que não sendo decisivo, é alguma coisa, especialmente face a Ogier, que esperava ter tido um dia diferente, mas não conseguiu recuperar nada e ainda perdeu mais cinco segundos para Neuville.

Tem sido um bom rali, cedo passou a ser uma luta a três, mas apesar do furo de ontem, Neuville está a dar muito que fazer ao Toyota: “Tivemos um dia excelente. Apesar da escolha de pneus desta tarde, fomos capazes de defender o primeiro lugar. Temos de continuar a atacar, manter esta sensação e fazer a escolha correta dos pneus. A meteorologia não foi fácil de avaliar hoje, mas veremos amanhã”, disse Neuville que colocou em ‘stand by’ 18 pontos, relativos à ‘vitória’ de hoje, para confirmar amanhã, se terminar o rali.

Elfyn Evans está a dar o máximo face a dois especialistas em asfalto, está a dar luta, mas para Neuville não chega, pois o belga quer repetir o que fez em Monte Carlo: “Foi um dia divertido, com boa condução, mas não consegui acompanhar o Thierry. Vamos tentar tomar as decisões corretas sobre os pneus amanhã e tentar dar o nosso melhor”, disse.

Sébastien Ogier chegou ao final do dia de ontem a 6.6.s da frente, mas o dia de hoje não lhe correu bem, pelo menos como pretendia. Julgava-se que, sem o handicap da ordem na estrada que claramente teve ontem, hoje seria bem diferente, mas Thierry Neuville teve outras ideias e está a dar ‘água pela barba’ a Ogier. Não está derrotado, mas está cada vez mais difícil: “Tentámos atacar o mais possível, mas não foi suficiente. Mesmo assim, foi um bom dia para o carro. Temos de continuar a atacar, como temos feito desde o início do rali. Ainda não acabou, por isso veremos o que acontece amanhã”, disse.

Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai I20 N Rally1 Hybrid) terminam o dia em quarto e estão a ser a desilusaão do rali. Excetuando a Suécia, o estónio ainda não conseguiu ligar-se na perfeição ao carro e hoje em dia, se não tem o carro a 100%, começa logo a arranjar desculpas. Ontem a meio da manhã já estava a dize “Não sei, não há compromisso, estou com mais dificuldade do que no Monte Carlo, é difícil de fazer funcionar o carro”. E assim continua. Está quase irreconhecível.

Desde que saiu da Toyota no final de 2019, quase nada lhe correu bem.

Adrien Fourmaux/Alexandre Coria (Ford Puma Rally1 Hybrid) são quintos e estão na luta com Tanak pelo quarto posto: “Estamos a lutar com o Ott há dois dias. É bom defrontar um campeão do mundo. Eu queria vencê-lo, mas ficámos um pouco para trás. É uma boa experiência”, disse o francês que está novamente a fazer um bom rali. Percebe-se que pode dar mais, mas a equipa prefere que não arrisque demais e Fourmaux vai elevando o nível, passando o seu normal a ser um bocado melhor do que na prova anterior.

Takamoto Katsuta/Aaron Johnston (Toyota Gr Yaris Rally1 Hybrid) está a fazer o rali possível e na sua posição natural: “Foi um dia muito melhor do que ontem e estou mais satisfeito. Queria ter mais desempenho assim. Continuamos a fazer progressos e talvez seja esse o meu objetivo para amanhã”, disse.

Andreas Mikkelsen/Torstein Eriksen (Hyundai I20 N Rally1 Hybrid) são sétimos, mas está a fazer notar-se muito o tempo parado.

Grégoire Munster/Louis Louka (Ford Puma Rally1 Hybrid) são oitavos em mais um dia de aprendizagem, podendo dizer-se que está a cumprir à risca o plano da equipa.

Nikolay Gryazin/Konstantin Aleksandrov (Citroen C3 Rally2) lideram confortavelmente o WRC2, Yohan Rossel/Arnaud Dunand (Citroen C3 Rally2) já perceberam que dificilmente chegam ao russo em andamento puro. Pepe López/David Vázquez (Skoda Fabia RS Rally2) são terceirosa mais de dois minutos.

