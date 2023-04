WRC, Rali da Croácia, Thierry Neuville: Queríamos esta vitória, e deixar o Craig orgulhoso” | AutoSport

Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1) lideram o rali no final do primeiro dia e estenderam a sua vantagem nos troços de abertura de sábado, Kostanjevac – Petruš e Vinski Vrh – Duga Resa, colocando a margem em numa vantagem de dois dígitos, 10,8 segundos sobre Elfyn Evans, mas o sonho de alcançarem o triunfo com o carro decorado com as cores da Irlanda de Craig Breen terminou na especial seguinte, Ravna Gora – Skrad quando, travando tarde numa curva à direita, o piloto perdeu o controlo do seu Hyundai i20 N Rally1 Hybrid, o que o levou a bloquear as rodas e entrar em pião, batendo numa rocha do lado esquerdo da estrada.

No final do rali e depois de vencerem a PowerStage: “Não sei o que dizer. Estou muito desiludido pela equipa e por nós, depois de tudo o que aconteceu. É um momento difícil. Queríamos realmente esta vitória, queríamos deixar o Craig orgulhoso, mas perdemos a oportunidade. Demos tudo na PowerStage. Esta foi para o Craig…”.