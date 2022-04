WRC, Rali da Croácia, Thierry Neuville: “penso que não vamos estar tão longe, desta vez…” | AutoSport

Depois de um Rali de Monte Carlo muito difícil, a Hyundai melhorou bastante para o Rali da Suécia, mas os seus pilotos sempre admitiram que o carro precisa de muito trabalho. .

Agora, depois do que se viu do Hyundai i20 N Rally1 no asfalto de Monte Carlo, onde o carro andou bem em troços de menor aderência, mas teve dificuldades em troços de asfalto seco, e houve muitos no ‘Monte’. Por isso, a Croácia, será um bom rali para perceber o trabalho que foi feito nestes dois meses na Hyundai. A equipa trabalhou na configuração do chassis, cinemática, trabalharam nos mapas de motor e potência híbrida, especialmente na interação de um com o outro. Agora, se será suficiente, logo se verá, mas acredita-se que a equipa se apresentará melhor na terra do Rali de Portugal do que agora na Croácia: “Sinto que vamos ser mais fortes do que estávamos em Monte Carlo. Penso que não vamos estar tão longe desta vez, mas se me perguntarem quão rápido, não tenho a certeza. Penso que vamos poder lutar pelo pódio. Mas não posso dar certezas, vamos ter um rali de descoberta, durante a primeira passagem pelos troços”, disse Thierry Neuville.