WRC, Rali da Croácia: Thierry Neuville penalizado por excesso de velocidade | AutoSport

Thierry Neuville foi fortemente penalizado devido a excesso de velocidade numa ligação. O belga foi fortemente multado, em 1.900 euros, e também penalizado em um minuto, para lá do facto de ter que fazer dois dias de serviço público após “múltiplas infrações graves de excesso de velocidade”. O dispositivo de localização de segurança da FIA registou excesso de velocidade de 156 km/h num troço de estrada limitado a 80 km/h. Tudo se passou na ligação após a PE4, quando o Hyundai i20 N Rally1 teve uma falha no alternador que obrigou a dupla a empurrar o carro durante 800 metros até à assistência, penalizando 40 segundos devido aos quatro minutos de atraso no controlo. Com esta penalização a dupla baixou para o quarto lugar e ficam a 2m04s de Kalle Rovanpera, líder do rali.

O piloto justificou que devido aos problemas técnicos no carro, estava atrasado para a chegada ao controlo, e foi essa a razão do excesso de velocidade, embora soubessem que se tratava de uma violação das regras de trânsito, mas o facto de quase duplicarem o máximo autorizado na zona não tiveram qualquer clemência, até porque o piloto é reincidente.