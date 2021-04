WRC, Rali da Croácia: Thierry Neuville mais rápido na SS1

A dupla Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai I20 Coupé WRC) foi a mais rápida da SS1 do Rali da Croácia. O piloto belga foi a referência nos primeiros quilómetros do dia, tendo afirmado que levantou o pé devido à saída de Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota Yaris WRC) cuja participação neste rali terminou pouco depois de começar. A dupla Sébastien Ogier/Julien Ingrassia (Toyota Yaris WRC) não começou da melhor maneira com um furo a atrasar o francês que ficou a 6.5 seg. de Neuville. Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai I20 Coupé WRC) foram os segundos mais rápidos e Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota Yaris WRC), os mais rápidos do shakedown de ontem ficaram com o terceiro tempo.

As condições da estrada não foram as mais fáceis com os pilotos a queixarem-se de falta de aderência:

Ott Tänak – “Como o gelo! A estrada está cheia de terra, para ser honesto. Foram 6 km, mas parecia uma longa etapa”!

Elfyn Evans- “Bastante má aderência. O início não foi assim tão mau, mas no final foi bastante mau”.

Takamoto Katsuta- “É uma etapa curta mas muito complicada. Nunca conduzi com este tipo de Tarmac muito escorregadio, por isso hoje será muito complicado”.

Em WRC2, Nikolay Gryazin (Volkswagen Polo GTI R5) foi o mais rápido com o tempo de 4:39:6 seguido de Mads Østberg (Citroën C3 Rally2) a 2 seg. do líder e Andreas Mikkelsen ( Škoda Fabia Rally2 evo) a 2.2 seg.