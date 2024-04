WRC, Rali da Croácia: Thierry Neuville líder, mas margem estabilizou…

Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai I20 N Rally1 Hybrid) venceram três dos quatro troços da manhã do Rali da Croácia, mas não conseguiram mais do que uma vantagem de 8.6s face a Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota Gr Yaris Rally1 Hybrid) que foram melhorando troço a troço, venceram o segundo e não permitiram que a dupla da Hyundai se afastasse mais na classificação, mantendo-se a uma distância que permite ainda recuperar, em condições normais, claro.

Para Thierry Neuville: “Não posso atacar da forma que quero, as condições ainda são difíceis e temos de ter cuidado”.

Para que se perceba que todos os concorrentes estão a andar forte, as diferenças do primeiro troço da manhã foram-se refletindo em termos gerais nos seguintes, com uma ou outra exceção, o que leva a que nenhuma troca de posições tenha sucedido entre os homens dos Rally1, embora as margens tenham crescido um pouco.

Isto significa que as condições se mantiveram semelhantes para todos durante a manhã.

Já na parte da tarde essas condições devem ser mais equilibradas para todos, pois quem roda à frente já não vai ter a estrada tão limpa quanto sucedeu de manhã.

Depois de um mau começo, Sébastien Ogier/Vincent Landais (Toyota Gr Yaris Rally1 Hybrid) são terceiros da geral, estabilizaram e conseguiram não perder demais, e embora já estejam a 21.5s: “Podemos estar satisfeitos com a nossa etapa. Perdemos algum terreno, mas espero que seja melhor durante a tarde. Os pneus macios não foram definitivamente a escolha certa, por isso estou satisfeito com a minha escolha mista.”

Quarto posto para Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai I20 N Rally1 Hybrid) a 37.3s da frente, com o estónio a voltar a não conseguir ligar-se ao carro. Falta-lhe confiança e o tempo “vai por ali abaixo”: “Não sei… hoje não me comprometi. Estou a achar mais difícil do que no Monte. Esta difícil de fazer funcionar o carro, mas a escolha dos pneus foi correta.”

Quinto posto para Adrien Fourmaux/Alexandre Coria (Ford Puma Rally1 Hybrid) 4.3s atrás de Tanak: “Fiz uma etapa muito boa. Não podia fazer mais nada com os pneus que tinha. Tentei manter-me muito limpo para os pneus e estou muito satisfeito com a minha condução.”

Takamoto Katsuta/Aaron Johnston (Toyota Gr Yaris Rally1 Hybrid) são sextos 30.6s atrás de Fourmaux: “Muitas mudanças desde o troço de abertura. Não foi uma manhã fácil, não tenho problemas com o carro e só preciso de ser inteligente esta tarde.”

Andreas Mikkelsen/Torstein Eriksen (Hyundai I20 N Rally1 Hybrid) são sétimos já a 1m39s da frente: “Faltou-me experiência. Estou a ‘lutar’. Ainda vamos estar em desvantagem [na etapa da tarde, mas vamos ver como corre”, disse o piloto que acusa claramente falta de ritmo decorrente de já não competir a este nível desde o Rali de Monte Carlo, onde foi sexto.

Grégoire Munster/Louis Louka (Ford Puma Rally1 Hybrid) são oitavos, 18.2s atrás de Mikkelsen.

Nikolay Gryazin/Konstantin Aleksandrov (Citroen C3 Rally2) lideram o WRC2 com 12.4s de avanço para Yohan Rossel/Arnaud Dunand (Citroen C3 Rally2), uma margem que se criou praticamente toda na longa primeira especial, sendo as margens nos troços seguintes já bem mais equilibradas, sendo que a exemplo dos Rally1, também nos Rally2 os homens da frente não trocaram posições desde a ordem estabelecida o primeiro troço da manhã.

Pepe López/David Vázquez (Skoda Fabia RS Rally2) são terceiros a 34.2s de Rossel, e Lauri Joona/Janni Hussi (Skoda Fabia RS Rally2) rodam 45.3s mais atrás.

Tempos Online – CLIQUE AQUI