WRC, Rali da Croácia -Thierry Neuville: “Isto não deveria ter acontecido”

O Rali da Croácia ficou marcado por um fim de semana caótico, decidido a poucos quilómetros da meta de forma dramática. Thierry Neuville (Hyundai i20 N Rally1), que parecia encaminhado para a primeira vitória da Hyundai na época, saiu de estrada após apanhar terra no asfalto e abandonou a prova, entregando assim a vitória a Takamoto Katsuta (Toyota GR Yaris Rally1).

A Toyota tinha, no entanto, desperdiçado três oportunidades ao longo do fim de semana: Oliver Solberg abandonou na PEC1, Elfyn Evans na PEC3, e Sami Pajari — que liderava desde a PEC3 — perdeu dois minutos com um furo na PEC14. Foi precisamente este furo o momento decisivo que abriu caminho a Neuville, que passou a liderar e adotou uma estratégia de “risco zero” na etapa final — que acabou por não ser suficiente.

Katsuta venceu pela segunda vez na carreira, com Pajari a recuperar para o segundo lugar. O japonês assume agora a liderança do campeonato, numa prova caracterizada pelo asfalto sujo, aderência variável e múltiplos furos.

No que diz respeito a Neuville, perdeu-se uma oportunidade de ouro, numa época cujo domínio da Toyota tem sido claro. A saída de estrada de Neuville transformou a esperança no primeiro bom resultado numa desilusão tremenda para a Hyundai, especialmente para o próprio piloto que não demorou a pedir desculpa à equipa:

“Só posso pedir desculpa a todos os que trabalharam tanto. É a única coisa que posso dizer neste momento. Não tenho nenhuma explicação agora. Isto não deveria ter acontecido, mas veremos mais tarde.”

“Estava a subvirar e tirei o pé do acelerador imediatamente porque estava com medo de derrapar”, explicou. “Bati em algo com a roda, o que partiu o aro, e depois houve mais danos.”