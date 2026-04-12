WRC, Rali da Croácia -Thierry Neuville: “Isto não deveria ter acontecido”
O Rali da Croácia ficou marcado por um fim de semana caótico, decidido a poucos quilómetros da meta de forma dramática. Thierry Neuville (Hyundai i20 N Rally1), que parecia encaminhado para a primeira vitória da Hyundai na época, saiu de estrada após apanhar terra no asfalto e abandonou a prova, entregando assim a vitória a Takamoto Katsuta (Toyota GR Yaris Rally1).
A Toyota tinha, no entanto, desperdiçado três oportunidades ao longo do fim de semana: Oliver Solberg abandonou na PEC1, Elfyn Evans na PEC3, e Sami Pajari — que liderava desde a PEC3 — perdeu dois minutos com um furo na PEC14. Foi precisamente este furo o momento decisivo que abriu caminho a Neuville, que passou a liderar e adotou uma estratégia de “risco zero” na etapa final — que acabou por não ser suficiente.
Katsuta venceu pela segunda vez na carreira, com Pajari a recuperar para o segundo lugar. O japonês assume agora a liderança do campeonato, numa prova caracterizada pelo asfalto sujo, aderência variável e múltiplos furos.
No que diz respeito a Neuville, perdeu-se uma oportunidade de ouro, numa época cujo domínio da Toyota tem sido claro. A saída de estrada de Neuville transformou a esperança no primeiro bom resultado numa desilusão tremenda para a Hyundai, especialmente para o próprio piloto que não demorou a pedir desculpa à equipa:
“Só posso pedir desculpa a todos os que trabalharam tanto. É a única coisa que posso dizer neste momento. Não tenho nenhuma explicação agora. Isto não deveria ter acontecido, mas veremos mais tarde.”
“Estava a subvirar e tirei o pé do acelerador imediatamente porque estava com medo de derrapar”, explicou. “Bati em algo com a roda, o que partiu o aro, e depois houve mais danos.”
O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.
E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.
Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.
Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.
Lista de Vantagens:
-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade
-Desconto nos combustíveis Repsol
-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis
-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto
-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros
Saiba mais AQUI