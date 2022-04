WRC, Rali da Croácia, Thierry Neuville: “demos um passo em frente, mas ainda não estamos lá” | AutoSport

Thierry, foi um drama todo o fim-de-semana. Pensaste que o pódio tinha ido embora quando bateste na Power Stage?

“Para ser honesto, não. Eu não sabia para onde o carro tinha ido. Eu sabia que havia a vala e tentei salvar o carro, mas correu bem. Foi muito espectacular, mas por dentro não foi assim tanto e eu escapei com apenas dois furos. Felizmente apenas dois, porque se não fosse, teria sido difícil chegar à assistência. Desafiante, emotivo, muito altos e baixos todo o fim-de-semana. Muita frustração e por vezes também um pouco de alegria, como esta manhã, quando conseguimos recuperar a terceira posição, que era o nosso principal alvo após as várias situações do fim-de-semana. Portanto, estou feliz por estar aqui, mesmo que tenhamos perdido três pontos possíveis na Power Stage.”

Como está o carro em comparação com Monte Carlo?

“O feeling do carro foi melhor, isso é certo. Mas não seria realista dizer que recuperámos de todos os problemas que tínhamos no Monte. Temos de nos manter realistas, demos um passo em frente, aproximámo-nos um pouco mais, mas ainda não estamos lá.

Em termos de desempenho mas também em termos de fiabilidade, porque nos três primeiros ralis fui ‘atingido’ por gremlins mecânicos três vezes. Espero que possamos melhorar isso como equipa para os próximos eventos. De alguma forma temos dois carros no pódio, por isso, para os fabricantes, foi um fim-de-semana um pouco melhor.

Mas penso que ainda precisamos de dar alguns passos em frente para ganhar o campeonato.”

O Rali de Portugal está a chegar, é o primeiro evento de terra. Sébastien Loeb e Dani Sordo estão a regressar, provavelmente Ogier. Como te sentes a este respeito, tendo em conta que os pilotos que estão para chegar têm posições de estrada realmente fortes?

“Estes seis pilotos que estão muito atrás podem guiar pela vitória, por isso não seria realista dizer que Ott, Kalle ou eu temos uma oportunidade para o pódio, mas penso que ambos temos de ter algum treino nas próximas semanas que, se tivermos um tempo semelhante ao deste fim-de-semana, poderá dar-nos uma oportunidade de vitória.”